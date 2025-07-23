Chery готовит для РФ альтернативу G-Class

Chery Group уже анонсировала новый бренд iCaur, который появится в том числе и на российском рынке. Теперь компания рассекретила дату премьеры первой модели iCaur - это будет среднеразмерный SUV.

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Его покажут 1 августа в Дубае в рамках мероприятия "iCaur brand night". Заявлено, что авто создан "специально для любителей путешествий и ценителей высокой проходимости".

Длина кузова - почти пять метров, а силовая установка - последовательный гибрид, обеспечивающий "внушительный запас хода".

Можно предположить, что речь идёт о бейджинжиниринговой версии iCar V27. В настоящее время автомобиль проходит тесты.

Специально для российского рынка iCaur планирует представить адаптированные версии модели с изменёнными настройками подвески.

Ранее "РГ" сообщала, что iCaur дебютирует на российском рынке в 2026 году.