«АвтоВАЗ» научит автомобили Lada открывать багажник голосом

На автомобилях Lada в перспективе появится система удаленного запуска двигателя, а также голосовое управление, с помощью которого можно будет, например, открывать багажник. Об этом в комментарии РБК рассказал директор проекта по цифровым сервисам АвтоВАЗа Артем Бахрах.

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По его словам, такие опции должны будут интегрировать в приложение Lada Connect, которое представили вместе с моделью Lada Iskra. К настоящему времени автозапуск находится в высокой степени готовности.

На прошлой неделе пресс-служба производителя сообщила, что цены на Iskra начинаются с 1,25 миллиона рублей. Улучшенная версия Life, в которой будут кондиционер и обогрев передних сидений, обойдется в 1,32 миллиона рублей. У версии Enjoy стоимостью от 1,44 миллиона рублей будет круиз-контроль, сигнализация и мультимедийная система, а топовая версия Techno оснащена парктрониками, камерами заднего вида и подогревом руля. Заплатить за нее придется 1,58 миллиона.

Предполагается, что новая линейка автомобилей придет на смену бюджетному семейству Granta (бывшая Kalina, представленная более 20 лет назад) к 2027 году. Год назад президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что если бы машина поступила в продажу в тот момент, то она стоила бы до 1,2 миллиона рублей.