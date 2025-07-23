«АвтоВАЗ» объяснил логотипы Renault в новой модели

Логотипы французского концерна Renault, бывшего владельца «АвтоВАЗа», на деталях новой модели российского предприятия Lada Iskra объясняются тем, что ее разработка началась еще при иностранных акционерах. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет Autonews.

Представитель «АвтоВАЗа» объяснил, что перезаказывать прессформы комплектующих ради другого логотипа было бы экономически нецелесообразно. Возможна ли претензия Renault за использование своего бренда на комплектующих и что будет делать завод в таком случае, он не уточнил.

Как подчеркнули в пресс-службе, «в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки "Искры", более 90 процентов — это российское производство и поставщики».

Ранее сообщалось, что директор проекта по цифровым сервисам «АвтоВАЗа» Артем Бахрах анонсировал появление в автомобилях Lada возможности удаленного запуска двигателей и голосового управления, например, открытием багажника или включением света.

На прошлой неделе пресс-служба производителя сообщила, что цены на Iskra начинаются от 1,25 миллиона рублей. Речь идет о базовой версии Comfort, где нет кондиционера и подогрева передних сидений. За эти опции в версии Life придется заплатить уже 1,32 миллиона рублей.

В связи с началом боевых действий на Украине Renault продал долю в «АвтоВАЗе» за один рубль. Сделка включала в себя возможность возвращения актива за ту же стоимость в случае изменения геополитической ситуации. В 2025 году власти начали готовить основания для нарушения таких контрактов российскими владельцами. Под предлагаемые условия попадает подавляющее большинство ушедших компаний.