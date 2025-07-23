Самый мощный в мире трактор выходит на рынок

Новый самый мощный в мире колесный трактор выходит на рынок Союзного государства. Его представили на международной выставке "Белагро-2025" белорусские машиностроители. Трактор классической компоновки BELARUS 5425 серии TITAN создан рабочими и инженерами Минского тракторного завода и более чем на 80% состоит из белорусских и российских материалов.

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Союзный продукт

Этот трактор - начало абсолютно новой серии титанов мощностью свыше 500 лошадиных сил. Такая техника востребована на рынках не только Беларуси и России, но и Казахстана, других стран, имеющих широкие пахотные поля.

Благодаря высокой производительности машины есть возможность использовать ее на самых тяжелых работах в сельском хозяйстве, рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Сергей Авраменко.

В союзную Россию ежегодно экспортируется десятки тысяч белорусских машин

- Уверен, что решения, примененные в том числе в кабине, станут значимым шагом вперед в обеспечении комфорта оператора и повышении эффективности, - говорит он.

Новый трактор более чем на 80% состоит из отечественных (белорусских и российских) комплектующих и материалов. Иными словами, это самый настоящий союзный продукт, подчеркивает Сергей Авраменко.

Трактор ждут на полях

Аграрии по достоинству оценят возможности новинки: под капотом дизель мощностью 542 "лошади", коробка передач позволяет переключать скорости без разрыва потока мощности. Грузоподъемность переднего навесного устройства - 5,5 тонны, заднего - 17 тонн. Производительность гидронавесной системы - 350 литров в минуту. На одной заправке трактор может работать 10 часов.

На заводе постепенно повышают планку мощности до 360 лошадиных сил у серийной продукции. Именно такова мощность флагманской модели BELARUS 3522, популярность которой растет в Союзном государстве, ЕАЭС и других регионах. В нынешнем году коллектив намерен более чем удвоить выпуск этих энергонасыщенных тракторов по сравнению с прошлым годом, до 810 единиц, сообщил начальник механосборочного производства Павел Лисовский. Такие машины способны решать множество технологических задач относительно небольшими людскими и финансовыми ресурсами. Чтобы нарастить выпуск высоколиквидной продукции, мощности механосборочного производства также существенно наращиваются.

Двигаться в тренде

В течение ближайших двух лет производство планируется сориентировать на выпуск тракторов BELARUS с двигателями экологического класса не ниже Stage IIIА. Новинка предназначена для экспорта в страны Евразийского экономического союза, куда поставляется львиная доля продукции ОАО "МТЗ". Отметим, что экологический класс - характеристика, показывающая не только уровень выброса вредных веществ в окружающую среду, но и в целом соответствие трактора новейшим мировым трендам в сфере сельхозтехники. На заводе до конца года планируют также изготовить новые модели лесных машин для транспортировки бревен и погрузочно-транспортных работ. В планах выпуск малой гусеничной техники и модернизация больших гусеничных тракторов.

Верность традициям

Завод был создан в далекие послевоенные годы для обеспечения колесными тракторами всего СССР. МТЗ был сохранен в сложный перестроечный период и сегодня уверенно чувствует себя на международном рынке. В том числе в союзной России, куда ежегодно экспортируется десятки тысяч минских машин. Как подсчитали аналитики Россельхозбанка, белорусская продукция лидирует среди универсально-пропашных тракторов мощностью 170-300 лошадиных сил, а также универсальных и мини-тракторов. Белорусские машины выпускаются и на предприятии "МТЗ-Татарстан" в Елабуге, других сборочных площадках в России с широким использованием российских материалов и комплектующих. Это позволяет широко реализовать продукцию на местном рынке.

Работать вместе

А как же родственные российские предприятия? В прессе периодически появляются сообщения, что рассматриваются проекты по выпуску аналогов минским машинам. По мнению генерального директора Петербургского тракторного завода Сергея Серебрякова, Минский тракторный завод выступает не как конкурент, а как партнер.

- У нас на данном этапе нет другого пути, кроме как специализация предприятий. То есть было бы грамотно говорить об одном - нам надо объединяться по производству компонентов там, где эти компоненты конструктивно подходят к машинам, -отмечает Сергей Серебряков. - Это двигательное производство, гидравлика, стекла, сиденья, электроника и так далее. А дальше уже говорить о специализации. Один может специализироваться, например, на тракторах 150-170 лошадиных сил, другой - на более мощных. В этом случае выгода от подобного сотрудничества будет обоюдная.

К слову

Минский тракторный завод выпустил за свою историю более 4 млн машин и сегодня производит более 100 моделей и модификаций тракторов в год общей стоимостью около миллиарда долларов. 90% продукции экспортируется в 125 стран, занимая 8-10% мирового рынка.