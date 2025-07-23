В России начались продажи кроссоверов Bentley Bentayga: безумно дорого

В ходе изучения сайтов автомобильных объявлений "Российская газета" обнаружила у дилеров новые люксовые кроссоверы Bentley Bentayga 2025 года выпуска.

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Несмотря на то, что модель практически без изменений существует на рынке аж с 2015 года, машина продолжает пользоваться спросом. Внешне и технически кроссовер имеет очень много общего со своими соплатформенниками - Audi Q7, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, но, безусловно, старания мастеров из Крю добавили автомобилю неповторимые черты, которые подчеркивают английскую чопорность и статус.

Оба представленных в наличии кроссовера имеют черную окраску кузова, но различаются в цветах салона. Более "доступный" вариант за 47 000 000 рублей у частного продавца из Москвы продается в версии Black Edition с раздельным задним рядом и темным интерьером. Второй экземпляр в исполнении S с яркой отделкой салона официальный дилер из Москвы оценил в 49 000 000 рублей.

Для тех, кто желает разнообразить цветовую палитру и сэкономить при покупке, три компании из столицы готовы предложить на заказ пять различных машин в разных комплектациях по цене от 29 800 000 рублей.

Силовая установка у всех автомобилей абсолютно идентична: под капотом скрывается могучий V-образный 8-цилиндровый турбомотор объемом 4,0 литра и мощностью 550 сил, которая передается на все колеса 8-ступенчатым АКПП.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи новых корейских кроссоверов Genesis GV70.