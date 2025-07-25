На бывшем заводе GM в Петербурге идет подготовка к выпуску моделей Jaecoo

Примерно через два месяца "АГР Холдинг" может перезапустить бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, сообщает канал "Русский автомобиль" со ссылкой на собственные источники на предприятии.

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В настоящее время на заводе ведутся активные работы по подготовке цехов сварки и окраски. Это означает, что выпуск автомобилей будет осуществляться по полному циклу.

Предполагается, что в Петербурге будет организована сборка Jaecoo J6, Jaecoo J7, Jaecoo J8, но под брендом Jeland.

В июне завод GM в Шушарах отметил 10-летие официальной консервации. На предприятии в разные годы выпускались модели Chevrolet, Opel и Cadillac.

Ранее "РГ" рассказывала, что "АГР" готовится к запуску автомобилей под брендом Tenet по полному циклу на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.