500 автомобилей прошлого и будущего покажет ВДНХ

На ВДНХ решили возродить традицию проведения выставок достижений машиностроительной отрасли, и начало этому положит масштабный автофестиваль «ПроДвижение», который пройдет 2 и 3 августа 2025 года в честь дня рождения главной выставки.

© Московский Комсомолец

Москвичей ждет парад ретро- и современных автомобилей, как отечественных, так и легенд мирового автопрома. 500 образцов разных эпох, включая модели будущего, — это настоящий праздник для всех любителей «железных коней», как взрослых, так и маленьких. Корреспондент «МК» узнала подробности предстоящего автособытия.

© Ирина Бричкалевич

2 и 3 августа 2025 года на 20 площадках выставки развернется гигантская экспозиция автомобилей: от первого экипажа конструкции 1896 года до современных серийных отечественных моделей.

«Мы очень рады, что в программе фестиваля примут участие ведущие отечественные автопроизводители, которые покажут и исторические образцы, и, что особенно важно, современные модели и модели будущего, — поведала первый заместитель гендиректора выставки Елена Жук. — В частности, у нас будет представлен новый кроссовер Lada AZIMUT, линейка Lada Iskra, и это будет одна из премьерных презентаций этих моделей (первая прошла в рамках ПМЭФ)».

Здесь будут представлены и раритетные легковые авто, и спорткары, и мотоциклы, и грузовые машины, и техника времен Великой Отечественной войны… Главные автомобильные музеи страны — из Тольятти, Ульяновска и других городов, которые очень редко вывозят свои экспонаты с собственных площадок, будут представлены на фестивале своими филиалами, а также, конечно же, в автопразднике участвует Музей транспорта Москвы.

Любопытно, что будут представлены и модели из частных коллекций. На текущий момент отобрано 50 таких авто. По словам Елены Жук, часто это семейные реликвии, автомобили, которые передаются из поколения в поколение. И их владельцы хотят показать их людям…

Куратор фестиваля Сергей Знаемский, в свою очередь, подчеркнул, что это автособытие кардинальным образом отличается от многочисленных выставок, которые проходят на разных площадках города чуть ли не каждые выходные: нынешний фестиваль охватывает все эпохи и все измерения автомобильного мира. «Это больше ста лет отечественной истории — прошлого, настоящего и будущего, — отметил он. — Между этими полюсами расположился весь актуальный отечественный автопром. У нас будут площадки практически всех действующих российских производителей».

На главной аллее разместится одна из ключевых локаций — выставка «Сборная России», где выстроятся в ряд в хронологическом порядке согласно дате выпуска 16 важнейших автомобилей в истории отечественной автоотрасли. И под номером 1 в этом ряду будет представлен автомобиль Фрезе и Яковлева — первый российский серийный автомобиль, который публика увидела в 1896 году на Нижегородской ярмарке. А завершит ряд «Аурус Сенат» 2025 года выпуска. И хотя фестиваль сфокусирован на достижениях отечественного автопрома, организаторы, по их словам, «уважают и достижения мирового автопрома». Как рассказал автоэксперт, куратор Иван Падерин, будет представлена и экспозиция «Сборная мира»: «Практически это «золото мира»: и «Феррари», и Lamborghini, и Rolls-Royce, и Jaguar».

Организаторы отдельно остановились на том, как будет осуществляться охрана столь ценных экспонатов на колесах. Самые дорогие и редкие установят на подиумах, а камеры видеонаблюдения и охрана будут следить за тем, чтобы посетители на них не забирались. Все исторические автомобили будут располагаться за выгородкой, то есть к ним нельзя будет подойти вплотную (при этом кураторы заверили, что «выгородка не помешает делать красивые фото с авто»). От непогоды особо раритетные машинки будут защищены навесами. Вдобавок к обычному режиму охраны на некоторых локациях будут работать дополнительные сотрудники службы безопасности, которые будут следить за тем, чтобы с машинами ничего не произошло.

С другой стороны, есть участники, которые привозят совершенно новые машины, и они как раз заинтересованы в том, чтобы люди с ними познакомились поближе. Поэтому у каждого участника есть выбор — или огораживать свои автомобили, или же, наоборот, открывать к ним доступ для посетителей. В отдельных машинках можно будет даже посидеть.

© Ирина Бричкалевич

Кроме того, для гостей «ПроДвижения» будет работать экспозиция мотоиндустрии «МотоПортал» (у арки южного входа). Она порадует поклонников мотокультуры раритетными и современными моделями мотоциклов, а также кастомными образцами.

Отдельная программа «Папа купил автомобиль» предусмотрена и для маленьких, так сказать, начинающих автолюбителей (на северной петле кольцевой дороги).

«В детстве каждый ребенок мечтал собрать как можно более широкую коллекцию машинок. И мы для всех людей, увлеченных автомобилями, собрали самую широкую коллекцию машин, которая будет выставлена на целых два дня», — красиво подытожил суть предстоящего события Сергей Знаемский.

Здесь можно будет ходить, смотреть, узнавать что-то новое и делиться своими знаниями, общаться с владельцами, производителями, историками, экспертами…

Площадки фестиваля будут работать с 12.00 до 20.00. В оба дня на сцене у павильона №1 «Центральный» будут проходить концерты. Вход на большинство мероприятий бесплатный, без предварительной регистрации, но для участия в некоторых из них потребуется купить билет. А ознакомиться с полной афишей фестиваля можно на официальном сайте выставки.