Три верных способа довести любой двигатель до переборки

Однако, водители изо дня в день пытаются его доломать, да так, чтобы единственным выходом стала тотальная реконструкция, именуемая в народе переборкой. Как мы сами и своими же руками сокращаем срок службы ДВС — на Quto.ru

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Двигатель внутреннего сгорания — чертовски древняя штука, которая с годами обрастала подробностями в лице разных технических доработок, но идеологически никогда толком не менялась. Примеры в стиле роторного мотора, он же двигатель Ванкеля — не в счёт: полноценную конкуренцию традиционно устроенному ДВС он в силу разных причин составить не смог, так и оставшись «изюминкой для избранных». Ротор — исключение, лишь подтверждающим правило: воздушно-топливная смесь, возгораясь от искры, толкает поршень — вот идеальная конструкция. С годами инженеры научились заметно увеличивать КПД, накручивая на мотор разные турбины и компрессоры, увеличивая степень сжатия и снижая вес силового агрегата. Процессы эти «незамеченными» не остались: вместе с ростом коэффициента полезного действия снижался ресурс. И если девяностые-двухтысячные смело можно назвать «эпохой миллионников», то современные моторы к таким цифрам ни морально, ни физически не готовы: их «моточасы» иссякнут рано. Впрочем, многое зависит не только от узла, но и от рук, его содержащих и обслуживающих: при грамотном сервисе, технически правильной эксплуатации и наличии некоторого опыта у автовладельца. Если ни того, ни другого, ни третьего нет, то даже проверенный временем ДВС далеко не уедет. А уж современные, хрупкие, как крылья бабочки, и вовсе попросятся «на покой» очень оперативно. Как этого избежать, продлив и без нас короткий срок службы мотора?

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Топливо

Найти достойное, качественное горючие сегодня в России не сложно: чаще всего его можно приобрести за рубли в любом количестве на сетевом заправочном комплексе. Страждущие по проверкам запросто могут проверить документы на топливо: они всегда вывешиваются на доске объявлений. Однако, куда больше любви к проверкам, наши сердца заводит тяга к экономии: так в баки, а после, через форсунки, в камеру сгорания, попадает посредственность, отдалённо напоминающее заявленный в документах бензин или дизель. Чудес не бывает: если "горючка«по всему городу стоит 60 рублей, то за 50 качественное топливо никто не продаст.

Далее идёт эксперимент с октановым числом: написано — 95, а что будет, если залить АИ-92? Да ничего, вроде едет! Раз так, то зачем платить больше? Больше мы должны платить лишь по той причине, что именно на «девяносто пятый» настроен мотор и только с таким «лёгким топливом» он будет работать корректно. Что значит это «корректно» простыми словами? Бензин будет воспламенятся от искры, а не от сжатия, читай, вовремя, не будет детонировать. Детонация в двигателе — это несвоевременный взрыв воздушно-топливной смеси, который в очень сжатые сроки разносит мотор изнутри. От детонации вытягивается цепь, изнашиваются вкладыши, шатуны, повышенную нагрузку несут валы. И постоянная эксплуатация автомобиля на неподходящем бензине в самом скором времени приведёт к механику. Это тот самый случай, когда для экономии копейки и рубля не жалко.

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Масло

Больше экспериментов с топливом отечественных водителей будоражит только опыты с моторным маслом. Почитайте форумы — это любимая тема, которая «кипит» ежедневно. В 2022-м году многие привычные поставщики ГСМ российский рынок покинули, оставив отечественных водителей с новыми именами и составами. Закончилось всё печально: многие механики называют 2023-й и 2024-й «годами павших моторов». Сервисы по всей России заставлены автомобилями, ожидающими «доноров» или родные агрегаты с переборки. Как так вышло? Сами же мастера и отвечают: многие автомобилисты начали экспериментировать с маслом.

Во-первых, прилавки заполонили поддельные составы, которые в лучшем случае представляли собой недорогое полусинтетическое масло отечественного производства, а в худшем — очищенную на центрифуге «отработку». Попади такое в хрупкий современный мотор — быть беде. Не меньшие проблемы ждут и тех, кто, начитавшись отзывов в интернете, заливают в двигатель неизвестную, но горячо популяризуемую смесь, визуально напоминающую моторное масло. От такого «товарного соседства» изношенный, уже походивший мотор быстро приходил в негодность, отправляя собственника за весьма дорогостоящим набором запчастей.

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Температура

Самый простой, действенный и популярный способ «положить мотор» — перегреть его. Сделать это совсем несложно: достаточно пару-тройку лет не мыть радиатор, заливать в расширительный бачок воду или, например, ремонтировать систему охлаждения подручными методами. Или вообще не ремонтировать, что тоже встречается. В результате мотор просто перегреется, «голову» поведёт, в масло попадёт антифриз или H20,в зависимости от наполнения системы. Финалом этой драматичной истории станет поездка на эвакуаторе, в рамках которой автомобиль встанет в длинную очередь на автосервисе. Нет худа без добра: водитель успеет накопить на ремонт, ведь кредит сегодня дорог!

Мойка радиатора стоит недорого, антифризы — долгоиграющие, форумы полны информации о качественных аналогах «родной» помпы, термостата и патрубков, а хороший расширительный бачок найдётся на любой разборке. Но хочется же сэкономить, да и времени же всем остро не хватает, тем более — дачный сезон: трава не кошена, шашлыки не жарены. В итоге — стрелка в красной зоне, столб пара из-под капота, а на масляном щупе или крышке заливной горловины — эмульсия, белая пена. Приехали!

Первым делом слить масло, сдёрнуть ГБУ и осмотреться: это уже около 15-20 тысяч рублей, в зависимости от стоимости ГСМ и прокладок. Прокладка клапанной крышки на весьма распространённого «японца»- 6 000 рублей, если что, неплохой, но аналог. Оригинал-12 500 рублей. А ведь ещё прокладку ГБЦ покупать: обе — одноразовые. Работа мастера — сверху. Далее — приговор, длинный список запчастей и работ. По итогу — шестизначная цифра, часто — не первого порядка. А ведь можно было промыть радиатор за 3 000 рублей...

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Половина ресурса автомобиля закладывается на заводе, тут не поспоришь. Но вторая — в наших, водительских руках. И чем современнее и технологичнее транспортное средство- тем выше требования к его обладателю, тем аккуратнее и технически грамотнее ему положено быть. Незнание не освобождает от ответственности, но стабильно направляет в длинную очередь. Очередь в кассу.