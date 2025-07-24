В Китае назвали самые выгодные для перепродажи автомобили

Китайская ассоциация автодилеров подвела итоги первых пяти месяцев года, определив модели, которые меньше всего теряют в цене после года эксплуатации. И абсолютным чемпионом по сохранению остаточной стоимости стал электрический седан Xiaomi SU7, сообщает портал 110km.ru.

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Модель показала феноменальный результат — 88,91% от первоначальной цены спустя год. Эксперты CADA видят причину этого в беспрецедентном ажиотаже, который сопровождал выход новинки весной 2024 года и сохранился до сих пор. Огромный спрос на фоне ограниченных производственных мощностей привел к тому, что очередь за новым SU7 растянулась почти на год. Именно поэтому годовалые Xiaomi SU7 на вторичном рынке нередко продаются по цене новой машины или дороже.

В сегменте чистых электромобилей за лидером расположились Aito M9 EV — 84,45%, Li Auto Mega и Tesla Model X, у которых оказался одинаковый показатель остаточной стоимости — 77,81%, а также Tesla Model 3 с 76,03%.

Среди гибридов не было равных Aito M9 EREV с впечатляющими 85,23%. Высоким спросом на вторичном рынке Китая пользуются также Porsche Cayenne E-Hybrid и Tank 700 Hi4-T.

Традиционные бензиновые модели заметно проигрывают экологичным конкурентам, причём лидируют здесь европейские машины — BMW X5, Mercedes-Benz GLC и Volkswagen Tiguan L. Первым китайским бензиновым автомобилем в рейтинге стал MG 5, показатель которого не впечатляет — 67,51%.

Если же смотреть общий рейтинг ликвидности без разделения по типу двигателя, то в «пятёрку» вошли Xiaomi SU7, Aito M9 EV, Porsche Cayenne E-Hybrid, Tank 700 Hi4-T и Aito M9 EREV.

В исследовании ассоциации также зафиксированы модели, теряющие стоимость быстрее всего. Среди них оказались Ora 07, Bestune B70 и Wuling E5.