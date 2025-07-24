Раскрыто, при каком пробеге машины становятся опасны

С возрастом транспортные средства изнашиваются, особенно при несвоевременном обслуживании, появляется так называемая «усталость металла». А если пробег на машине переваливает за 500 тысяч км, она, по мнению главы по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, и вовсе становится опасна. Его слова приводит Gazeta.ru.

«Сильный износ двигателя и коробки передач наступает при пробеге 250 и 150 тысяч км соответственно. Я считаю, что столько должны служить основные узлы авто без капитального вмешательства. При должном уходе, после ремонта, как правило, ресурс продлевается на 3/4 от первоначального. После 500 тысяч километров автомобиль желательно утилизировать, так как его эксплуатация будет непредсказуема и опасна», — заявил эксперт.

Он отметил, что сегодня автомобилисты активно эксплуатируют машины с большими пробегами, что является очень опасным. При этом до 2022 года россияне старались менять транспортное средство по окончании гарантии, а сравнительно молодая техника продавалась на вторичном рынке. Сегодня многие владельцы европейских, японских и корейских моделей не спешат от них избавляться даже при больших пробегах.