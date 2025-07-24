Самый странный микроавтомобиль в мире Сyclops II пустят с молотка в США

В Чикаго на торги выставлен уникальный микроавтомобиль Cyclops II. Его дизайн был разработан ещё в 1957 году художником-карикатуристом Стэном Моттом, который создал этот автомобиль в качестве иллюстрации для сатирической статьи в журнале Road & Track. С тех пор было создано несколько копий "Циклопа".

© Российская Газета

По информации портала CarScoops, представленный экземпляр является частью коллекции, принадлежавшей покойному автомобильному энтузиасту Ларри Клэрмонту.

Дизайн малолитражки вдохновлён образом фокусника в смокинге. Кузов окрашен в белый и чёрный цвета, а на передней части, под круглой фарой, расположена большая красная бабочка. Крыша украшена чёрным цилиндром.

Высота автомобиля составляет всего 135 см, длина - 112 см, а ширина - 96 см. Для сравнения, BMW Isetta почти в два раза длиннее.

По заверению продавца, автомобиль находится в хорошем состоянии и полностью готов к эксплуатации. В кабине могут разместиться два человека.

Cyclops оснащён одноцилиндровым двигателем Briggs & Stratton с цепным приводом мощностью всего 6,5 лошадиных сил, который позволяет разогнаться до 30 км/ч. Представители аукционного дома Mecum отмечают, что ранее эту машину демонстрировали на таких крупных мероприятиях, как ралли "Монте-Карло" и Гран-при США в Уоткинс-Глене.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что лимузин Volkswagen Beetle выставили на аукционные торги.