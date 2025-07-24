Что ломается чаще всего в машине летом

С исправными, обслуженными автомобилями не случается внезапных поломок ни в летний зной, ни в морозы. Однако большинство машин на российских дорогах старше 10 лет, пробеги на них уже перевалили за 100 тысяч км. Добавим сюда стремление водителей экономить на обслуживании, извечную надежду "на авось еще поездит" и получим реальную картину - изношенные и недообслуженные автомобили. Именно с такими машинами случаются внезапные летние поломки, ведь жара усиливает нагрузку на системы и механизмы. Разбирались с автоэкспертом, какие проблемы с авто могут случиться именно в жаркое время года и как их избежать. Топ-3 летних проблемы "Российской газете" назвал Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

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Проблемы в системе охлаждения

Именно в летних пробках можно увидеть, как "закипают" автомобили - из-под капота начинает валить белый пар. Причина такого явления в неисправности системы охлаждения двигателя. Обостряются проблемы именно в самые жаркие дни, когда нагрузка на систему предельная. К ситуации может привести забитый радиатор, повреждение патрубков, повреждения крышки радиатора и даже старая охлаждающая жидкость. Любые нарушения герметичности системы охлаждения ведут к утечке антифриза, который попадает на нагретые детали и испаряется. От неэффективного охлаждения страдает двигатель.

Чтобы проблема не застала в летних поездках, рекомендую провести диагностику и своевременно обслужить систему охлаждения. Полезная процедура - профессиональная чистка радиатора на сервисе. Кроме того, важно следить за уровнем техжидкости и не допускать ее снижения. Обращайте внимание на показания температуры на панели приборов во время длительных поездок в особенно жаркие дни.

Перегрев тормозной системы

В жару могут перегреваться тормозные диски и колодки. Такое случается, когда машина нагружена или едет в гору, водитель часто и резко тормозит, а тормозная система давно не проверялась и детали изношены.

Еще одна причина потери тормозов в жару может быть в старой тормозной жидкости. Она является гигроскопичной и со временем в ней накапливается влага. А в особенно жаркий день вода в составе техжидкости может привести к закипанию. Ситуация крайне опасная, педаль тормоза практически перестает реагировать на нажатие. Поэтому важно проверять тормоза регулярно и реагировать на любое снижение эффективности системы.

Поездки по воде - риски гидроудара

Для автомобиля может быть опасна не только экстремальная жара, но и мощные дожди. Летние ливни могут привести к коллапсу на городских дорогах. Парковки в низинах и даже оживленные магистрали с неисправной ливневой канализацией часто приводят к возникновению глубоких "озер". Иногда автомобилистов застают врасплох такие внезапные мощные ливни и машины буквально плывут по дорогам. В такие моменты возникает риск гидроудара двигателя. Вода может попасть в воздухозаборник двигателя и через впускной коллектор - прямо в цилиндры двигателя. Чтобы не допустить такого сценария, важно вовремя снизить скорость и передвигаться максимально осторожно. Если есть возможность, лучше вообще остановиться на обочине и дождаться, когда уровень воды и интенсивность движения спадет.