Стали известны самые беспроблемные немецкие SUV с пробегом

Принято считать, что по этому параметру немецкие внедорожники уступают японским. Однако и среди «немцев» с пробегом есть настоящие долгожители, практически не доставляющие проблем своим владельцам. Эксперты автомобильного портала TopSpeed составили рейтинг самых надёжных подержанных немецких кроссоверов.

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Лидером стал Mini Cooper Countryman 2021 года выпуска, надёжность которого оценена J.D. Power в солидные 84 балла из 100. Владельцы хвалят модель за отличное соотношение цены и качества, экономичный расход топлива и тишину в салоне. Правда, на вторичном рынке он не слишком ликвиден, да и салон у него не самый просторный, отмечают его обладатели.

Следом идёт BMW X2 2020 года с таким же высоким баллом надежности — 84/100 от J.D. Power. Этот кроссовер заслужил признание за безупречное качество сборки, оригинальный внешний вид и дорогую отделку при адекватной цене. Однако отмечается его не самая идеальная управляемость, а перепродажная стоимость тоже оставляет желать лучшего.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz GLA 2020 модельного года с оценкой 82 балла из 100. Этот SUV, скорее напоминающий хэтчбек, отличается высокой надёжностью, отличным качеством и стильным дизайном. К минусам эксперты отнесли некоторую «неуклюжесть» на дороге и несовершенство отдельных систем, например, «старт-стопа».

С четвёртого по десятое место в рейтинге самых надёжных немецких кроссоверов на вторичном рынке занимают BMW X5 (2020 года выпуска), Porsche Macan (2021), BMW X3 (2020), Porsche Cayenne (2019), BMW X1 (2020), Volkswagen Tiguan (2020) и Audi Q3 (2020)