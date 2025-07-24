Стали известны самые беспроблемные немецкие SUV с пробегом
Принято считать, что по этому параметру немецкие внедорожники уступают японским. Однако и среди «немцев» с пробегом есть настоящие долгожители, практически не доставляющие проблем своим владельцам. Эксперты автомобильного портала TopSpeed составили рейтинг самых надёжных подержанных немецких кроссоверов.
Лидером стал Mini Cooper Countryman 2021 года выпуска, надёжность которого оценена J.D. Power в солидные 84 балла из 100. Владельцы хвалят модель за отличное соотношение цены и качества, экономичный расход топлива и тишину в салоне. Правда, на вторичном рынке он не слишком ликвиден, да и салон у него не самый просторный, отмечают его обладатели.
Следом идёт BMW X2 2020 года с таким же высоким баллом надежности — 84/100 от J.D. Power. Этот кроссовер заслужил признание за безупречное качество сборки, оригинальный внешний вид и дорогую отделку при адекватной цене. Однако отмечается его не самая идеальная управляемость, а перепродажная стоимость тоже оставляет желать лучшего.
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz GLA 2020 модельного года с оценкой 82 балла из 100. Этот SUV, скорее напоминающий хэтчбек, отличается высокой надёжностью, отличным качеством и стильным дизайном. К минусам эксперты отнесли некоторую «неуклюжесть» на дороге и несовершенство отдельных систем, например, «старт-стопа».
С четвёртого по десятое место в рейтинге самых надёжных немецких кроссоверов на вторичном рынке занимают BMW X5 (2020 года выпуска), Porsche Macan (2021), BMW X3 (2020), Porsche Cayenne (2019), BMW X1 (2020), Volkswagen Tiguan (2020) и Audi Q3 (2020)