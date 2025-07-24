Как продлить жизнь летним шинам? Советы эксперта
Эксперт Погуляев перечислил ошибки водителей, сокращающие ресурс летних шинВ летнее время владельцы автомобилей часто совершают ошибки, которые пагубно сказываются на состоянии шин.
Николай Погуляев, эксперт по шинам и владелец сети автосервисов Fit Service, делится своими рекомендациями по правильной эксплуатации. Одной из главных причин ускоренного износа летних шин является неправильное давление. При недостаточном давлении шина под нагрузкой автомобиля встречается с износом боковых частей и плечевых зон протектора, что также ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива. В жаркие дни это может привести к перегреву покрышки. Если же шины перекачаны, то у них быстрее изнашивается центральная часть протектора и ухудшается сцепление с дорогой. Погуляев советует регулярно проверять давление и соблюдать рекомендации производителя.
Перегруз автомобиля также отрицательно влияет на ресурсы шин: из-за лишней нагрузки они деформируются и перегреваются, что может привести к их разрыву на больших скоростях. Агрессивный стиль вождения с резкими маневрами или торможениями, а также пробуксовки могут быстро стереть резину, особенно в жару, когда асфальт нагревается. Для продления срока службы шин необходимо следовать простым правилам хранения в несезонный период – их следует хранить в темном и сухом месте с умеренной температурой и влажностью, желательно воспользовавшись услугами центров хранения.
Еще одной распространенной ошибкой водителей является пренебрежение балансировкой и проверкой геометрии. Неправильные настройки приводят к неравномерному износу и вибрациям, которые негативно сказываются на автомобиле. Некоторые владельцы автомобилей также не меняют шины вовремя: как слишком ранняя, так и запоздалая замена может быть опасной. Например, использование зимней резины летом приводит к ее быстрому изнашиванию из-за «плавления» в жару.
В заключение Погуляев подчеркивает важность выбора шин в зависимости от условий эксплуатации. Например, покрышки для городских дорог не подходят для бездорожья, а внедорожные шины не следует ставить на легковые автомобили.