В США выставили на аукцион раритетный микроавтомобиль Cyclops II

В качестве двигателя используется небольшой мотор, мощности которого хватает лишь для езды по ровной дороге. Руль похож на мотоциклетный, в салоне есть только одно сиденье и самые необходимые приборы.

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Cyclops II имеет богатую историю. Он был разработан компанией Keller Motors Corporation как доступное и экономичное средство передвижения в больших городах. Но из-за финансовых проблем компания обанкротилась, и производство Cyclops II было остановлено.

Напомним, что в «АвтоВАЗе» рассказали, как на деталях Lada Iskra оказался логотип Renault. BAIC выпустит в России три новых внедорожника.