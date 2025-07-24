Эксперт оценил перспективы кроссовера "Москвич 8"

Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" оценил перспективы кроссовера "Москвич 8". Напомним, модель стартовала на нашем рынка по цене от 2 980 000 до 3 370 000 рублей в зависимости от оснащения.

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