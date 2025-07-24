Эксперт оценил перспективы кроссовера "Москвич 8"

Автоэксперт Васильев: у "Москвича 8" нет полного привода - это минус
Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" оценил перспективы кроссовера "Москвич 8". Напомним, модель стартовала на нашем рынка по цене от 2 980 000 до 3 370 000 рублей в зависимости от оснащения.
"На самом деле новый "Москвич 8" попадает в весьма конкурентную среду, в которой присутствуют бренды и модели с более продвинутыми возможностями и характеристиками. Несмотря на вполне приемлемую мощность в 174 л.с. и 7-ступенчатый робот, отсутствие полного привода создает некоторые проблемы. Все-таки российский потребитель уже привык к большему разнообразию и версия 4x4 часто является определяющим фактором при выборе модели. Кроме того, возникает и вопрос цены. Тот же Evolute i-Space в семиместной компоновке и с последовательным гибридом можно приобрести за 2 900 000 рублей. И столько же стоит "Москвич 8" в стартовой комплектации. Так что конкурировать с Chery, Jetour, Changan, Haval, Geely, DongFeng и прочими китайцами, давно закрепившимися в категории кроссоверов, будет непросто. "Москвич" может надеяться на госзаказы и корпоративные продажи, которые позволят по крайней мере не работать в минус. А если модель окажется удачной, то и на увеличение спроса со стороны обычных автолюбителей", - отметил специалист.