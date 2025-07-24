В каких регионах России любят BMW больше всего

В 2025 году бренд BMW отмечает 100 лет со дня основания. К юбилейной дате эксперты «СберАвто» провели масштабное исследование рынка и выяснили, что автомобили и сегодня востребованы, а лидеры продаж удивляют географией и ценами. Специалисты узнали, какие модели обычно выбирают россияне, сколько они стоят и в каких регионах машины приобретают чаще всего.

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Где в России любят BMW больше всего

По итогам первых шести месяцев 2025 года наиболее высокий интерес к подержанным автомобилям BMW зафиксирован в Калининградской области. Здесь каждая девятая сделка на вторичном рынке – это продажа машины немецкой марки. Доля BMW в общем объеме продаж в регионе достигла 11,5 %.

Вторую строчку занимает Республика Мордовия – 9 % всех покупок автомобилей с пробегом приходятся на BMW. Замыкают пятерку лидеров Ленинградская область (8,5 %), Калужская область (7 %) и Санкт-Петербург (также 7 %).

Сколько стоит подержанный BMW

По данным «СберАвто», средняя цена покупки автомобиля BMW на онлайн-платформе в первой половине 2025 года составила около 1,5 млн рублей. При этом большинство машин, выставленных на продажу, были выпущены в 2012 году – это самый распространенный год производства среди проданных моделей.

Топ-5 моделей BMW на вторичке

Наибольшим спросом у российских автомобилистов традиционно пользуются классические модели бренда:

BMW 3 Series – уверенный лидер по количеству сделок. Средняя стоимость модели составляет около 1 млн рублей.

BMW 5 Series – востребованный представитель бизнес-класса. Такие машины покупают в среднем за 1,6 млн рублей.

BMW X5 – самый популярный кроссовер марки. Его средняя цена на вторичном рынке достигает 1,7 млн рублей.

BMW X1 – компактный SUV, который обойдется в среднем в 1,4 млн рублей.

BMW 1 Series – самый доступный вариант в списке. За него просят около 900 тысяч рублей.

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