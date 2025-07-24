Снизятся ли цены на авто к 2026 году

Вопрос о ценах на автомобили сегодня волнует практически каждого потенциального покупателя. К сожалению, все сигналы рынка указывают на то, что машины дешеветь не будут. По крайней мере, до конца 2025 и начала 2026 года. Наоборот, есть серьезные основания полагать, что цены продолжат расти. Об этом «ФедералПресс» заявила эксперт сферы автобизнеса Ирина Франк.

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«Одна из главных причин – это обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора. Сейчас Минпромторг рассматривает возможность распространить этот сбор и на физических лиц, особенно при ввозе автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил. Это касается огромного сегмента рынка – от популярных китайских марок до премиальных европейских брендов. Даже сама возможность такого решения уже заставляет поставщиков и дилеров закладывать риски в цены, чтобы не оказаться в убытке в случае принятия закона», – пояснила эксперт.

Вторая причина – нестабильность валютных курсов. Сейчас укрепляется юань, растут доллар и евро. Это немедленно сказывается на стоимости машин. Дорожают не только европейские BMW, Mercedes-Benz или Porsche, но и китайские бренды. Например, цены на Zeekr, Lixiang, Changan, Voyah уже вышли на уровень премиальных японских и европейских марок.

«Добавим к этому сохраняющийся дефицит на качественные автомобили, особенно с пробегом. Привезти «живой» BMW X5 или Mercedes GLE Coupe становится все сложнее из-за логистики, таможенных нюансов и ограничений. Предложение на такие машины сокращается, а спрос не падает, что естественным образом разгоняет цены вверх. Каждую неделю выбор привлекательных вариантов становится меньше, а их стоимость – выше», – отметила Франк.

По ее словам, многие покупатели надеются, что «китайцы подвинут рынок» или «цены откатятся к осени». Однако реальность такова: популярные китайские марки уже не в категории «дешево» – цены на них растут. А ожидание «лучших времен» может дорого обойтись. Пока покупатель ждет, машины по текущим ценам исчезают с рынка. Поле очередного повышения утильсбора переплачивать за некоторые модели придется уже сотни тысяч рублей. Могут исчезнуть выгодные акции и бонусы от дилеров, а найти нужную комплектацию станет сложнее и дороже.