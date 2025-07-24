Россиянам раскрыли, снизятся ли цены на авто к 2026 году
Вопрос о ценах на автомобили сегодня волнует практически каждого потенциального покупателя. К сожалению, все сигналы рынка указывают на то, что машины дешеветь не будут. По крайней мере, до конца 2025 и начала 2026 года. Наоборот, есть серьезные основания полагать, что цены продолжат расти. Об этом «ФедералПресс» заявила эксперт сферы автобизнеса Ирина Франк.
«Одна из главных причин – это обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора. Сейчас Минпромторг рассматривает возможность распространить этот сбор и на физических лиц, особенно при ввозе автомобилей мощностью от 160 лошадиных сил. Это касается огромного сегмента рынка – от популярных китайских марок до премиальных европейских брендов. Даже сама возможность такого решения уже заставляет поставщиков и дилеров закладывать риски в цены, чтобы не оказаться в убытке в случае принятия закона», – пояснила эксперт.
Вторая причина – нестабильность валютных курсов. Сейчас укрепляется юань, растут доллар и евро. Это немедленно сказывается на стоимости машин. Дорожают не только европейские BMW, Mercedes-Benz или Porsche, но и китайские бренды. Например, цены на Zeekr, Lixiang, Changan, Voyah уже вышли на уровень премиальных японских и европейских марок.
«Добавим к этому сохраняющийся дефицит на качественные автомобили, особенно с пробегом. Привезти «живой» BMW X5 или Mercedes GLE Coupe становится все сложнее из-за логистики, таможенных нюансов и ограничений. Предложение на такие машины сокращается, а спрос не падает, что естественным образом разгоняет цены вверх. Каждую неделю выбор привлекательных вариантов становится меньше, а их стоимость – выше», – отметила Франк.
По ее словам, многие покупатели надеются, что «китайцы подвинут рынок» или «цены откатятся к осени». Однако реальность такова: популярные китайские марки уже не в категории «дешево» – цены на них растут. А ожидание «лучших времен» может дорого обойтись. Пока покупатель ждет, машины по текущим ценам исчезают с рынка. Поле очередного повышения утильсбора переплачивать за некоторые модели придется уже сотни тысяч рублей. Могут исчезнуть выгодные акции и бонусы от дилеров, а найти нужную комплектацию станет сложнее и дороже.
«Уже сейчас, на конкретных примерах, видна потенциальная экономия для тех, кто действует быстро. Например, покупка Lixiang L9 сегодня за 7,9 млн рублей вместо ожидаемых 8,4 млн осенью сбережет до 500 тысяч. Zeekr 001 сейчас доступен за 6,2 млн, а через месяц может стоить уже 6,5 млн и выше – экономия 300–400 тысяч. Таким образом, ждать снижения цен в ближайшие месяцы – стратегическая ошибка. Если вы видите подходящий автомобиль – разумнее купить его сейчас, пока он опять не подорожал», – подытожила эксперт.