АвтоВАЗ снял вопрос с ржавчиной Lada Iskra: оцинкована почти вся

Стало известно, какие элементы кузова оцинкованы у седана и универсала Lada Iskra, а также какие антикоррозионные мероприятия осуществляет АвтоВАЗ в случае с новой моделью.

© Российская Газета

Горячеоцинкованный прокат отечественного производства применяется для изготовления всех лицевых деталей кузова - капот, крышка багажника, двери, у универсала - крыша, а также деталей моторного отсека и наиболее уязвимых зон кузова.

На днях Lada Iskra была разобрана блогером до "голого" кузова, и выяснилось, что на кузовах есть выштамповка Renault. Её происхождение позднее объяснил АвтоВАЗ.

Ранее эксперт журнала "Авто.ру" Юрий Урюков рассказал "РГ" о том, с какими моделями будет конкурировать Lada Iskra.