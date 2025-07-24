Автомобили каких цветов чаще угоняют в России

Чаще всего злоумышленники обращают внимание не только на популярные модели автомобилей, но и на окрас их кузова. Согласно анализу сервиса «Автокод Профи», в период с 14 по 20 июля преступники выбирали транспорт в популярных оттенках — из проще разобрать и продать на запчасти. Документ имеется в распоряжении Quto.ru.

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Сообщается, что в зоне риска — автомобили белого, чёрного и серого цветов. Помимо этого, в течение прошлой недели угоняли машины в красном, синем, зелёном, оранжевом и жёлтом оттенках.

«Статистика показывает, что угонщики действительно чаще выбирают автомобили популярных и ярких цветов — белых, чёрных, серых или красных. Это связано с тем, что такие машины проще перепродать, а их детали легче сбыть на рынке запчастей. Яркие оттенки: зелёный, оранжевый, жёлтый, как и более нейтральные оттенки, часто используются в коммерческом транспорте, что также делает авто этих цветов потенциальной мишенью», — отметил автоподборщик Вадим Алиев.

Среди моделей наиболее угоняемыми оказались Kia, Toyota, Renault, Mazda и Mercedes-Benz.

Чтобы обезопасить свою машину, россиянам рекомендуют устанавливать дополнительные противоугонные системы, парковаться на закрытых охраняемых стоянках и не оставлять ключи в легкодоступных местах.