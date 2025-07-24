Продажи простых иномарок падают, а «Роллс-Ройсов» – растут

С января по июнь в России почти на две трети год к году сократился импорт новых легковых автомобилей, до 149,3 тыс., подсчитали в агентстве «Автостат».

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Подавляющее большинство машин ввозилось из Китая (77%). Второе место заняла Киргизия (8%), далее идут Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%). Лидерами среди импортируемых автобрендов являются Changan (15,8%), Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%).

За первое полугодие в России продали к аналогичному периоду 2024-го на 26,3% меньше новых легковых авто – 530,4 тыс. Но, несмотря на общий тренд, продажи люксовых автомобилей за тот же период выросли на 19%, до 320 единиц.

Около трети от общего объема (100 авто, рост продаж 56%) занимает Rolls-Royce. Второе и третье места у Bentley (90, -4%) и Lamborghini (72, -5%). Июнь при этом стал максимально удачным для люксового сегмента – было реализовано 60 новых машин, что на 62% больше к тому же месяцу прошлого года.

Остальная часть авторынка остается в сложной ситуации. Данные Главного таможенного управления КНР за первое полугодие демонстрируют серьезное падение импорта китайских авто в России в стоимостном и ежегодном выражении – на 57,2%, до $2,7 млрд. При этом в январе-апреле импорт авто из Китая упал к аналогичному периоду прошлого года составил 47%, до $1,9 млрд. Май во многом усугубил ситуацию на рынке.

Поставки китайских грузовиков за первое полугодие обвалились намного сильнее – на 77,6%, до $287,3 млн. Импорт запчастей и принадлежностей для моторных транспортных средств упал на 9,6%, до $1 млрд.

Ответственный секретарь отечественной части Российско-Китайской палаты Павел Устюжанинов подтвердил, что автомобили made in China составляют львиную часть рынка, а продажи легковушек с начала года падают на фоне затоваривания, которое сохраняется до сих пор.

«СП»: Получится выбраться из сложной ситуации на авторынке?

– Чтобы россияне стали больше покупать автомобилей во втором полугодии, нужны средства. Но денег у граждан будет только меньше на фоне увеличения оплаты за различные сервисы, в том числе услуги ЖКХ, и товары народного потребления.

Спрос на китайские автомобили может быть подстегнут обсуждением в информационном поле возможного повышения пошлин, утильсбора и цен на авто из КНР (К примеру, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг не исключил таких мер для защиты отечественных производителей – «СП»).

Такие обсуждения могут повлиять на всплеск покупок в краткосрочной перспективе, как и разговоры автодилеров об акциях к новогодним праздникам. К тому же ближе к концу декабря россиянам выплачивают различные платежи и премии. Но все равно общая тенденция, скорее всего, ведет к снижению спроса на автомобили.

«СП»: Как россиянам сейчас проще приобретать китайские автомобили: в кредит или покупать сразу?

– С кредитами возникли большие сложности после повышения ключевой ставки, поэтому берущие их достаточно сильно переплачивают. Переплата достигает слишком больших высот не только из-за самого тела кредита, но и из-за сервисных выплат, в том числе страховок.

Дешевле покупать за деньги, которые уже есть, или в рассрочку, то есть проще накопить. Но это при условии, что зарплата позволяет относительно быстро собрать деньги на машину. Если копить годами, цены улетят куда быстрее.

«СП»: Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в 2025 году неоднократно говорил о демпинге китайских автобрендов. Почему это происходит?

– Китайские бренды пользуются ситуацией, поскольку их доля на российском авторынке по отношению к маркам из других стран серьезно выросла. К тому же на это накладывается фактор затоваривания, в Россию ввезли много автомобилей.

Соответственно проще даже значительно уменьшить цену на продаваемый автомобиль, чтобы увеличить оборот. Китайские компании вынуждены это делать, так как иногда хранение и обслуживание машин в автодилерском центре более затратно для бизнеса, чем скидки.

«СП»: По подсчетам Банка России, медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте в прошлом месяце уменьшилась до 13,0%. Можно предполагать, что сейчас инфляционные ожидания людей со средним достатком позволят раскрутиться авторынку?

– Все равно есть сдерживание спроса из-за нехватки накоплений для того, чтобы купить автомобиль сразу. Цены на автомобили выросли слишком сильно. Сейчас покупка машины становится непосильной. Мы приблизились к тому моменту, когда автомобиль опять начинает становиться роскошью.

«СП»: Может ли импорт мотоциклов, в том числе импортируемые из Китая, как-то исправить ситуацию, если они стоят дешевле, в том числе в обслуживании?

– Они в целом дешевле, но рынок более узкий. Мотоциклами и мопедами пользуется куда меньше людей. Это совершенно другой тип транспорта. Также есть сдерживающие факторы – климатический и возрастной. Все же мототранспортом больше пользуется молодежь. К тому же премиальные бренды мотоциклов все равно стоят достаточно дорого.