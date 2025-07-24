Дилер призвал избавиться от авто, которые прошли 500 тысяч км

Автомобили с пробегом свыше 500 тысяч километров представляют реальную угрозу безопасности на дороге. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево".

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По его словам, ресурс основных агрегатов ограничен: двигатель в среднем рассчитан на 250 тысяч километров без капитального ремонта, коробка передач - на 150 тысяч. Даже при качественном обслуживании и своевременном ремонте восстановленный ресурс, как правило, составляет не более 75% от изначального. После полумиллиона километров пробега эксплуатация автомобиля становится непредсказуемой, а потому - потенциально опасной.

Эксперт отметил, что в условиях сокращения предложения новых машин в России автолюбители всё чаще продолжают ездить на сильно изношенных автомобилях. Если раньше пробег в 100 тысяч километров считался поводом для срочной продажи, то сегодня многие продолжают эксплуатировать машины с пробегом в 200-300 тысяч км и выше.

Однако с возрастом и километражом растёт потребность в обслуживании: даже если внешне всё выглядит исправно, после 300 тысяч километров возрастает риск отказа любого узла. Поэтому регулярное техническое обслуживание становится обязательным условием безопасной эксплуатации, - подчеркнул Тимашов.