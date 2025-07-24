Как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

Лето ассоциируется с отдыхом и путешествиями, но тёплый сезон нередко приносит и непогоду - проливные дожди, шквальный ветер и град. Эти явления могут нанести серьёзный ущерб автомобилям: от трещин на лобовом стекле до повреждения деталей кузова, требующих последующей замены. Егор Лысой, руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования, рассказал "Российской газете", какие ситуации чаще всего случаются летом и как защитить машину и свои нервы от последствий.

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Какие повреждения случаются из-за непогоды

Во время сильного ветра на припаркованное авто могут упасть ветки, деревья, строительные конструкции или элементы фасада. Даже относительно лёгкий предмет, сорванный с крыши, способен оставить заметную вмятину на кузове или трещину в стекле.

Ливни и подтопления тоже представляют опасность. При заезде в глубокую лужу возможен гидроудар - попадание в цилиндры двигателя воды. Попав внутрь авто, вода может повредить коробку передач, электронику, испортить обивку салона.

Град - ещё одна угроза, особенно если машина припаркована на открытом пространстве. Повреждения от градин видны сразу: сколы краски и вмятины на кузове, треснутые или разбитые стёкла и фары. В некоторых случаях автомобиль нуждается в полной перекраске или дорогостоящем кузовном ремонте.

Как снизить риск повреждений

Если синоптики обещают шторм или ливень, лучше заранее найти укрытие для авто - стоянку, подземный паркинг или хотя бы открытую парковку, вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.

Если всё же приходится оставлять машину во дворе, обратите внимание на окружение: не стоит парковаться под сухими деревьями, особенно с массивными ветвями, рядом со стройкой или под балконами домов. Чтобы минимизировать последствия града машину стоит укрыть специальным защитным чехлом.

Что делать, если автомобиль пострадал

В определённых случаях, владелец может получить компенсацию, если сможет доказать, что автомобиль пострадал по вине коммунальных служб или управляющей компании.

При обнаружении повреждений сразу зафиксируйте их. Сделайте фото и видео с разных ракурсов при хорошем освещении. Если дерево упало на машину, не убирайте обломки и ветки до приезда полиции. Позвоните 102 или 112: прибывший наряд зафиксирует обстоятельства происшествия. Документ от компетентных органов пригодится как при обращении в страховую, так и в случае судебных разбирательств. С его помощью можно подтвердить, что автомобиль был припаркован по правилам, а повреждения возникли из-за ненадлежащего состояния окружающей территории - например, аварийного дерева. Тогда вина ляжет на ответственную организацию, которая не позаботилось о том, чтобы убрать его. Однако доказывать вину компании скорее всего придётся через суд.

При затоплениях, если есть подозрение, что вода попала под капот - не заводите двигатель: это может только усугубить ситуацию. Лучше вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль в сервис для диагностики.

Каско поможет восстановить автомобиль без лишних затрат

Ситуацию можно разрешить гораздо проще, если у вас есть полис каско. Этот вид страхования защищает авто от непредвиденных ситуаций как на дороге, так и вне её, в том числе от последствий непогоды. Страховая компания организует ремонт и поможет восстановить автомобиль до исходного состояния - без лишней финансовой нагрузки на владельца.

Буйство стихии - подтопления, порывы ветра, неожиданно налетевший град - всё это может обернуться серьёзными затратами. Подход к таким рискам должен быть практичным: заранее продумать место для парковки, знать как грамотно действовать в случае повреждения и иметь полис, который поможет вернуться к привычному ритму жизни без незапланированных расходов.