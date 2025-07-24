Chevrolet Cruze возвращается: больше не оригинальная модель

Марка Chevrolet анонсировала премьеру седана Cruze следующего поколения. Впрочем, новой разработкой модель не является: под хорошо знакомым и россиянам именем на отдельных рынках будут продавать четырехдверку Monza китайского производства.

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Самый первый глобальный седан Chevrolet Cruze дебютировал в 2008 году, следом появились хэтчбек и универсал. Во второе поколение «мировая» модель перешла в 2015-м – в семействе остались четырехдверка и хэтч. Затем Cruze постепенно покидал производственные площадки и рынки. Последней страной, где велся выпуск Круза, была Аргентина: там производство свернули в конце 2023 года. Так вот теперь объявлено о возвращении Chevrolet Cruze! «Совершенно новый» седан решено продавать на отдельных рынках Ближнего Востока.

Свой анонс ближневосточные подразделения марки сопроводили несколькими изображениями. Но полностью модель на них не продемонстрирована. Впрочем, и имеющихся картинок достаточно, чтобы понять: оригинальной новой разработкой следующий Chevу Cruze не является. Под этим именем покупателям предложат Chevrolet Monza китайского производства. К слову, седаны из КНР уже поставляли на экспорт, но под другим названием: в Мексике их продавали как Chevrolet Cavalier, однако там модель не прижилась – мексиканский рынок она уже покинула.

Напомним, в Поднебесной четырехдверка дебютировала в 2018 году. Причем имя Monza тоже достали из архива Шеви: в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная двухдверка, а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona. Рестайлинг китайского седана Chevrolet Monza провели в 2022-м. Длина актуальной модели равна 4656 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2640 мм. Размеры нового Cruze еще не озвучены, но они, очевидно, такие же. Зато раскрыт объем багажника – те же 405 литров, что и у Monza.

На Ближнем Востоке свежий Chevrolet Cruze предложат с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Эта пара положена и Monza в Китае, плюс там еще можно купить седан с турботройкой 1.3 (163 л.с.), которая имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Турбомотор комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом.

Для ближневосточного Cruze заявлены две комплектации. В базовой LS есть тканевая обивка, виртуальная приборка и мультимедиа (каждый экран диагональю 10,25 дюйма), камера заднего вида, пара подушек безопасности. Более дорогая версия LT – это «кожаный» салон, люк в крыше, ассистент парковки и четыре «эйрбэга». Полный состав комплектаций объявят позже, как и цены. Новый Chevrolet Cruze должен выйти на рынок до конца текущего года.