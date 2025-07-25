Кто готов платить миллионы за советские автомобили

В последнее время на досках объявлений можно найти по-настоящему безумные предложения. И их количество с каждым разом растет. Небывалая ранее популярность советской автомобильной классики набирает обороты среди граждан страны. О том, чем она вызвана и почему некогда дешевые малолитражки теперь стоят как целое состояние, рассказал портал "Автовзгляд".

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Так, в качестве примера эксперты приводят историю с продажей в Москве автомобиля "Ока" в состоянии "капсулы времени". За эту крошечную машину, которую когда-то выдавали бесплатно некоторым категориям граждан, теперь просят баснословные 3 500 000 рублей. Можно подумать, что это сумасшествие, но как оказалось, не все так очевидно.

В условиях, когда продажи новых седанов, кроссоверов и хэтчбеков встали, а вторичный рынок демонстрирует снижение активности, россияне предпочитают уделять больше внимания дачным участкам и депозитным счетам, а не обновлению своего автопарка.

При этом подержанные машины пока не столкнулись с резким снижением цен.

Возможно, причина кроется в особенностях менталитета, именно поэтому некоторые продавцы решили "подогреть" рынок и поднять цены до небес. Ясно и другое, что по уровню комфорта советский автомобиль уже давно уступает современным машинам. Так в чем же причина такой высокой стоимости? Как оказалось, ответ лежит на поверхности.

Владелец малолитражки по факту продает не просто машину, а целую инвестицию. Вместе с "Окой" вы получите государственный регистрационный знак А033АА177, ранее использовавшийся на правительственном транспорте.

Но не только ради "красивых" номеров предприимчивые граждане распродают советские легковушки. Как показала практика последних лет, энтузиасты и коллекционеры, подчас уставшие от изобилия иномарок, желают заполучить в свой гараж машину из своего детства или юности. Проникаясь теплыми чувствами ностальгии, они обращают свои взоры на "копейки", "восьмерки", "Москвичи" и "Волги", желая вновь ощутить те самые забытые эмоции. Понимая это, профессиональные продавцы активно завышают цены и продают некогда доступные легковушки по цене новых корейских или китайских автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ продают "Оку" с китайским мотором и "красивым" номером.