В РФ продают любимый автомобиль Айртона Сенны

Редкую и хорошо сохранившуюся "капсулу времени" удалось обнаружить "Российской газете" в Москве у одного из дилеров - Mercedes W201 в спортивном исполнении 190E 2.3-16 с мизерным пробегом в 3000 километров. Именно на такой машине 41 год назад выиграл гонку чемпионов легенда автоспорта - Айртон Сенна.

© Российская Газета

Модель дебютировала на рынке в сентябре 1983 года, опередив своего главного конкурента того времени BMW M3 в кузове Е30.

Главное достояние седана - силовой агрегат, который был разработан совместно с известной компанией Cosworth. Этот двигатель получил инновационную конструкцию с 16 клапанами, что было редкостью для того времени. При объёме 2,3 литра он выдает 185 лошадиных сил.

Благодаря этим характеристикам автомобиль весом 1335 кг разгоняется до 100 км/ч всего за 7,5 секунд.

Все модели 190 2.3-16 оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач Getrag с обратным включением, что в свое время стало причиной частых аварий, модифицированной спортивной подвеской, а также дополнительными приборами. В салоне ковшеобразные сидения производства Recaro.

Представленный в объявлении экземпляр, судя по фото, пребывает в отличном состоянии. Кузов окрашен в золотистый металлик, такой же цвет был на триумфальной машине Сенны. Интерьер выполнен в темных тонах, а сидения обиты черной кожей.

Продавец из Москвы просит за сохранившийся образец баснословную сумму - 17 000 000 рублей, что сопоставимо по цене с новым Mercedes E53 AMG, привезенным по параллельному импорту.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи уникальной "копейки" с АКПП за 10 млн рублей.