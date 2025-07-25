Странный тюнинг: мужчина катался на BMW без капота и сидений

Доработки автомобилей, особенно если речь идёт о крупных проектах — это всегда плод труда, созданного с любовью, однако до завершения всех работ на таких машинах лучше не выезжать на дороги общего пользования. С этим утверждением не согласен 64-летний австралиец, которого поймали полицейские на полуразобранной машине.

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Патрульных заинтересовал классический BMW 3 Series, на котором отсутствовала часть кузовных деталей. В первую очередь, они обратили внимание на отсутствие капота.

Однако после остановки оказалось, что на седане полностью отсутствовал салон, а водитель ехал сидя на пластмассовом садовом стуле, на который для удобства он бросил несколько подушек. Вся конструкция была кое-как закреплена ремнём безопасности.

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К слову, в Австралии езда на автомобиле с отсутствующими критически важными компонентами является нарушением закона.

Сам автомобилист признался, что ехал за запчастями для ремонта машины. Что, впрочем, патрульные не признали смягчающим обстоятельством и выписали на месте протокол, который запрещает передвижение на транспортном средстве до устранения дефектов. Помимо этого, австралийцу грозит судебное разбирательство по обвинению в серьёзном нарушении правил дорожного движения.