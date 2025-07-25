Как попытка ввоза автомобиля из-за границы может закончиться уголовкой

По данным Федеральной таможенной службы, участились случаи, когда мошенники, действуя через фиктивные фирмы, предлагают россиянам купить авто по заниженным ценам. Клиенту предлагают заключить договор оказания услуг, после чего требуют оплату за подбор, саму машину, пошлину и утильсбор. Получив средства, злоумышленники исчезают.

© runews24.ru

Как отметил Кузнецов в беседе с aif.ru, подобные действия попадают под статью о мошенничестве. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. За попытку уклонения от уплаты пошлин через занижение стоимости автомобиля также возможна уголовная ответственность — до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за недостоверное декларирование: это может привести к штрафу и конфискации автомобиля.

Эксперт призвал россиян проверять компании, не переводить средства частным лицам и использовать только официальные реквизиты таможенных органов. Если покупатель уже стал жертвой обмана, он может обратиться в суд и потребовать возврата средств и компенсации убытков.

Также в РФ начали падать цены на подержанные автомобили LADA.

Кроме того, дилеры призвали россиян утилизировать автомобили с пробегом более 500 000 км.