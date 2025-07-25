О чем забывают водители на придомовой территории

Во дворе мы, водители, бываем как минимум дважды в день: утром — ещё не проснувшись, выезжая на работу, торопясь и опаздывая, а также вечером — уставшие, раздражённые пробками, с единственным желанием быстрее припарковаться и наконец-то оказаться дома. Естественно, в таком состоянии любой шофёр, даже самый опытный и аккуратный, особым вниманием и тщательным анализом происходящего вокруг не отличается.

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Знак «Жилая зона» — не просто табличка

Как ни странно, многие водители забывают или не знают, что знак 5.21 «Жилая зона» накладывает на водителя немало ограничений. Во-первых, пешеход в зоне действия знака обладает абсолютным приоритетом, даже если он идёт по проезжей части. Кроме того, здесь нельзя ехать быстрее 20 км/ч, нельзя проезжать сквозь жилую зону в обход пробки.

Стоянка с работающим двигателем здесь разрешена не более 5 минут. Грузовики в жилых зонах могут парковаться только в специально отведённых местах. А теперь вопрос: все ли водители соблюдают эти правила?

Нет, не все. Таксисты, курьеры и водители каршеринга зачастую пренебрегают «жилищными» ограничениями и продолжают буквально летать по дворам. А ведь именно здесь, внутри микрорайонов, расположены школы и детские сады, гуляют пенсионеры, мамы с колясками, дети катаются на велосипедах или самокатах, бегают кошки и собаки.

Все они — живые и уязвимые участники движения. И именно для их защиты установлено ограничение в 20 км/ч, что позволят любому пешеходу, даже четвероногому, успеть вовремя покинуть проезжую часть. Но, когда машина несётся по двору, а пешеход, особенно пожилой человек или ребёнок, не успевает среагировать, случается беда — та самая страшная авария, наезд на человека. Большинство таких ДТП имеют фатальные последствия.

© Илья Питалев / РИА Новости

Мрачная статистика подсказывает, что 80% пешеходов попадают под колёса в радиусе одного километра от своего дома. Называя вещи своими именами, они оказываются под машиной именно во дворах. Не верите? Откройте новостную ленту — хоть региональную, хоть федеральную: заметку в стиле «водитель сбил ребёнка во дворе» долго, увы, искать не придётся.

Самокаты, питбайки и мусоровозы — невидимые угрозы

Впрочем, для закрепления уже полученного результата стоит напомнить ещё об одном крайне опасном, особенно во дворах, участнике дорожного движения — об электросамокате. Культура использования средств индивидуальной мобильности находится лишь в стадии становления, а их операторы только проходят стадию осознания.

Но именно поведение людей, управляющих самокатами, часто становится непредсказуемым: они разгоняются, маневрируют между машинами и пешеходами. Сюда же относятся питбайки, которые в этом году стали настоящей проблемой российских дворов. И вся эта братия «без царя в голове» и без закона летит по дворовым улочкам и проездам. И прямо под колёса.

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Отдельного внимания заслуживают мусоровозы. Эти большие машины обладают огромными «мертвыми зонами», где водитель физически не может заметить пешехода: сбоку, сзади и спереди. Особенно опасно обходить такие машины спереди или сзади. Водитель может начать движение, даже не подозревая о человеке рядом.

Этому есть и подтверждение — конкретные ДТП. Например, в начале лета в Старой Купавне Московской области мусоровоз сбил 61-летнюю женщину, обходившую его спереди. А в Уфе совсем недавно под колёсами оказался 86-летний мужчина: водитель сдавал назад и попросту не заметил его. К счастью, пенсионер выжил. Поэтому во дворе важно помнить, что грузовики неманёвренны, их обзор сильно ограничен.

© Илья Питалев / РИА Новости

«Двор — это не просто место для парковки или проезда, а в первую очередь пространство, где приоритет всегда за пешеходами. Особенно уязвимы здесь дети и пожилые люди: одни могут внезапно выбежать на дорогу, другие — не заметить или не услышать приближающийся автомобиль.

Только за первые шесть месяцев 2025 года в Подмосковье во дворах и жилых зонах произошло 21 ДТП с участием детей: два ребенка погибли, а 20 получили травмы. Это трагическая статистика, которую можно и нужно предотвратить. За последние 10 лет нам уже удалось сократить число ДТП с участием детей в Подмосковье на 40%.

Этому способствуют в том числе профилактические акции Госавтоинспекции Подмосковья по безопасности дорожного движения, где детей обучают основам ПДД в доступной игровой форме. Более того, мы призываем водителей быть максимально внимательными, особенно летом, когда дети чаще гуляют на улице.

И конечно, обращаемся к родителям: объясняйте детям правила безопасного поведения, даже если речь идёт о, казалось бы, привычном дворе», — пояснил Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

© Мос.ру

Пешеход всегда прав

Водителю стоит признаться самому себе: пешеход в России — привилегированный участник дорожного движения. Он и на магистрали, и на проспекте и на просто загруженной транспортом улице запросто может позволить себе не соблюдать ПДД, а уж во дворе, где приоритет его беспрекословен, будет идти там, где ему удобно.

Более того, машину он и не заметит: на голове наушники, в глазах — пустота. Водитель ему «должен», а вот он водителю — по ситуации. Опытный автомобилист же всегда увидит на пешеходном переходе обладателя водительского удостоверения: тот и рукой махнет, когда его пропускают, и перейдёт проезжую часть оперативно, убедившись, что его заметили и сбавили скорость.

Такие, увы, не все, так что пропустить даже отчаянного нарушителя придётся — закон есть закон. И водитель, в отличие от пешеходов и других участников дорожного движения, этот самый закон будет твёрдо соблюдать — знает цену несоблюдения. А также на собственном горьком опыте понимает, что любое нарушение обязательно приведёт к заслуженному наказанию. Камеры ведь всё видят.

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Камеры спасают жизни. Но не везде

«Хотя комплексы фотовидеофиксации устанавливаются исключительно на дорогах, их эффективность очевидна: они действительно дисциплинируют водителей. Современные комплексы, такие как "Азимут 4", установленные на дорогах Подмосковья, успешно фиксируют более 50 видов нарушений — от превышения скорости до использования телефона за рулём и движения грузовиков в запрещённых зонах.

А ведь именно такие нарушения, совершённые затем и во дворах, часто становятся причиной ДТП, в том числе с трагическими последствиями. Кто-то не сбросил скорость, кто-то отвлёкся на экран телефона, кто-то заехал туда, где движение запрещено — и в итоге происходит ДТП.

С увеличением числа комплексов на дорогах мы видим, что поведение водителей меняется: они становятся более осторожными, внимательными, реже нарушают. Это напрямую влияет и на безопасность в жилых зонах, потому что культура вождения формируется в целом», — рассказал редакции Quto Александр Домбровский, заместитель генерального директора ГК «Урбантех».

Установка комплексов фотовидеофиксации во дворах сегодня только перспектива, пусть и весьма недалекого будущего. У школ и детских садов, у отделений пенсионного фонда и других социально значимых объектов их поставить стоит: даже одна спасённая таким образом жизнь полностью окупит городскую инвестицию.

А их, спасённых жизней, уж поверьте, будет намного больше. Да, водители не любят камеры, но системы фотовидеофиксации оперативно справляются с аварийными зонами самым простым и действенным методом — они не дают нарушать. Морально не дают. А нет нарушений — нет и аварий. Логика железная и повсеместно действующая.

А пока нет всевидящего «мотиватора», активизирующего в считанные мгновения самые удалённые уголки памяти, вся надежда исключительно на самих водителей. Только их трезвая оценка высочайшего риска во время езды по дворам, в той самой жилой зоне, может помочь избежать аварии.