Эксперт определил сильные стороны статусного лифтбека Hongqi H6

Эксперт «За рулем» определил сильные стороны статусного лифтбека Hongqi H6

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Марка Hongqi – из премиального сегмента, конкурент «большой немецкой тройки» (Audi, BMW и Mercedes-Benz). И автомобили она предлагает соответствующие: крупные седаны, кроссоверы, представительский минивэн.

Вы тоже заметили, что в модельном ряду не хватает изюминки? Что ж, дело наладилось: в гамме компании появился лифтбек Н6 – его сделали на основе седана Н5. От прообраза он отличается не только кузовом, но и рядом технических особенностей.

Позиционирование Hongqi H6

В России пятиметровый Н6 стоит особняком – конкурентов с таким форм-фактором, мощностью и оснащением не наблюдается. Москвич 6, Changan Uni-V и родственный Bestune B70 – компактнее и проще. Есть еще тандем приподнятых кросс-купе Citroen C5 X и Peugeot 408 Х, но они при схожем ценнике уступают в оснащении, мощности и динамике.

Пятидверные Audi и BMW в конкуренты уже не запишешь – их след простыл… Так что Н6 со стартовой ценой 3,9 млн рублей соперников не имеет.

Производитель относит Н6 к лифтбекам, хотя визуально он больше похож на стильные фастбеки.

Фишки Hongqi H6

От «пятерки» Н6 отличается не только формой кузова. В сумерках настоящий вау-эффект производит светящийся красный гребень по центру капота – словно сигнальная полоса на ночном аэродроме. Фары стали матричными.

Ради обтекаемости перед радиатором приладили активные жалюзи (их механизмы рассчитаны на 400 тысяч циклов открытия-закрытия). В Hongqi рассказали, что во многом благодаря им удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до весьма достойных 0,27.

Наконец, в отличие от седана, тут применен активный капот – при ДТП он приподнимается на 10 см, создавая зону безопасности для ударяющегося об него пешехода, чтобы он не травмировался о двигатель.

Интерьер Hongqi H6

Интерьер выглядит богато и отделан подобающе – натуральной кожей и алькантарой. За спортивный флёр отвечают карбоновые вставки. Спереди – новые кресла с интегрированными подголовниками. Они уже в базе оснащены вентиляцией, а в топе – массажем (три режима). Подушка регулируется по углу наклона.

Архитектура салона с вертикально-ориентированным экраном медиасистемы уже зарекомендовала себя с лучших сторон. Кстати, такое же решение применяется в седане Н5 и на кроссовере HS3.

Разработчики не поскупились на проекционный дисплей, девять подушек безопасности, включая коленную, и 12 динамиков Dynaudio, которые звучат очень достойно.

Приборы можно установить как с цифровой темой, так и со стилизацией под аналоговые шкалы.

Двигатели Hongqi H6

Если на седане турбомотор 2.0 развивает 218 л.с. и 340 Н·м, то здесь параметры уже посерьезнее: 245 л.с. и 380 Н·м. Форсировали двигатель софтом – железо не трогали.

Под педалью газа появился запас мощности. На разгон до 100 км/ч уходит семь секунд ровно вместо 7,8 – разницу не заметить невозможно. Во всех режимах движения ускорение напористое – дефицита динамики я не ощутил ни разу.

Важная особенность кормы – вынесенный в центр дуэт патрубков выхлопной системы. Очень спортивно!

У восьмиступенчатого автомата Aisin передаточные числа не меняли, но переключается он как будто немного быстрее. «Скинуть» перед обгоном четыре-пять передач для него – секундное дело.

Подвеска Hongqi H6

Базовая версия Deluxe (за 3,9 млн рублей) идет с традиционными амортизаторами. Их калибровки жестче, чем у комфортного Н5, что очень к лицу такому типу кузова.

У богатой модификации Dynamic (за 4,1 млн рублей) есть недоступные для «пятерки» адаптивные амортизаторы. И они отлично работают! В режиме Comfort, и особенно в Eco, машина едет плавно и мягко, почти по-премиальному. В режиме Sport она держит кузов на постоянном расстоянии от асфальта, что заметно улучшает управляемость. Я предпочел пользовательский режим, где скрестил максимальное ускорение, спокойный руль и повышенный комфорт подвески.

Над макушкой запаса пространства хватает, а сиденье спрофилировано удобно, менять положение нет нужды. Здесь не тесно, да и обогрев сидений имеется.

Очень понравились настройки системы стабилизации. Ее работа вообще неощутима. Проходя раз за разом один и тот же поворот, я удивлялся запасу устойчивости. Отключаю систему, и тут же привычно заработали законы физики, грозящие отправить автомобиль в занос. С электроникой ехать быстрее и безопаснее.