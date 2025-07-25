Почему провалился перспективный проект ГАЗ-3105

В богатой и насыщенной истории российского и советского автомобилестроения есть страницы, посвящённые весьма перспективным и амбициозным проектам, которые, несмотря на прорывные технологии для своего времени, так и не получили широкого распространения. Одним из них по праву считается ГАЗ-3105 - последняя мелкосерийная "Волга", разработанная в СССР, но увидевшая свет уже в новой России.

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Эта модель для конца 1980-х годов отличалась оригинальной конструкцией, абсолютно не похожей на своих предшественников. Дизайн, разработанный командой Игоря Безродных, был строгим и соответствовал духу времени, избегая спорных стилистических решений.

Первоначальная версия автомобиля имела необычное решение с раздельными стёклами дверей, где открывались исключительно нижние форточки. Позднее от этого отказались в пользу более традиционного облика. Как отмечает эксперт "За рулём" Сергей Канунников, седан, пришедший на смену номенклатурной "Чайке" ГАЗ-14, был на 580 мм короче ее, но предлагал просторный салон, обеспечивая комфортное размещение пассажиров на заднем диване. Интерьер был оснащён всем необходимым для представительского класса тех лет, включая климат-контроль и бортовой компьютер. Внешне машина имела много общего с Audi 100 и Lancia Thema.

В техническом плане ГАЗ-3105 не отставал даже от западных конкурентов. Специально для него был создан новый двигатель V8 объёмом 3,4 литра с двумя типами подачи топлива. В карбюраторной версии он выдавал 166 лошадиных сил, а с механическим инжектором - 170 лошадиных сил. Кроме того, эта "Волга" стала первым массовым полноприводным легковым автомобилем завода. Подвеска также была инновационной: спереди использовались стойки McPherson и реечное рулевое управление, а сзади - независимая подвеска. Автомобиль оснащался дисковыми тормозами на всех колёсах и системой ABS.

Несмотря на успешное прохождение испытаний, включая краш-тесты, и одобрение к производству в 1992 году, судьба автомобилю была уготована не самая завидная. В условиях экономических перемен и политической нестабильности серийный выпуск сложной и дорогой модели был убыточен. Предполагаемая цена в 80 тысяч долларов делала его неконкурентоспособным на фоне импортных автомобилей, активно осваивавших рынок.

В результате приоритеты ГАЗа изменились. Спрос на обычные "Волги" в 90-е годы вырос, а производство "Газели" позволило предприятию пережить эпоху перемен и успешно продолжить свое существование. Из-за малого спроса и высокой себестоимости с 1992 по 1996 год было выпущено всего 55 экземпляров и около полутора десятков прототипов.

Таким образом, проект, который имел все шансы стать визитной карточкой отечественного автопрома, оказался не у дел и теперь остался на страницах истории и редким экземпляром в чьей-то коллекции.

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