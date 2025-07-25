Новосибирский автосалон попал под арест за многомиллионные долги

Недавно в автосалоне на улице, расположенной в Дзержинском районе Новосибирска, состоялся совместный рейд судебных приставов и специального отряда. Поводом для такой операции стали многочисленные жалобы потерпевших клиентов, столкнувшихся с нарушениями обязательств автодилером.

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Клиенты, сдавшие свои автомобили на реализацию, остались без вознаграждения, так как салон систематически уклонялся от исполнения обязательств. Разбирательства привели к судебным решениям, в результате которых клиентам удалось отсудить компенсацию на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Исполнители прибыли в автосалон, однако не застали сотрудников учреждения. Однако техника и транспорт находились на месте, что дало повод для немедленных действий. Было арестовано следующее имущество:- Три легковых автомобиля различных марок: Mazda CX-7, Skoda Octavia, Hyundai Solaris- Семь автомобильных подъёмников- Пять компьютеризированных рабочих станций и офисная техника

Эти активы переданы ответственному лицу и временно хранятся на складе компании-должника. В случае невозвращения долга судебными приставами инициируется продажа имущества на аукционе, вырученные средства пойдут на покрытие долгов.