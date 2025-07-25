В России начались продажи 34-летнего ВАЗ-2107 в идеале

В Москве в продаже появился белый ВАЗ-2107 в состоянии "капсулы времени", выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга сайтов объявлений. За седан, выпущенный в 1991 году, владелец назначил более чем скромную цену.

© Российская Газета

Продавец пишет, что автомобиль является реэкспортным, то есть попал в Россию из-за рубежа. По ПТС у "семёрки" один владелец. Нынешний собственник указал, что ВАЗ-2107 достался ему по наследству.

Автомобиль в хорошем состоянии, последние 10 лет стоял на хранении в гараже. Из недочётов - покраска в 90-х задней левой двери и крыла. В остальном - заводское исполнение.

ВАЗ-2107 оснащен 72-сильным мотором 1,5 литра и 5-ступенчатой МКП. Пробег - 17 тысяч км.

Цена - 242 000 рублей.

Напомним, что по итогам полугодия ВАЗ-2107 продолжает удерживать звание бестселлера рынка автомобилей с пробегом в России.