В РФ начались продажи самых доступных Solaris HC

У дилеров появились в наличии Solaris HC в базовой комплектации, сообщает канал "Автопоток". Эти автомобили имеют передний привод, двигатель 1,6 литра мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой МКП.

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Официальный прайс за такую конфигурацию - 1 979 000 рублей. В комплектацию входят тканевый салон, ABS, ESC, передние подушки безопасности, центральный замок, мультимедиа с 8-дюймовым и четырьмя динамиками, кондиционер, мультируль с регулировкой по высоте и вылету, система мониторинга давления в шинах. Подогревов в данной версии не предусмотрено.

Также Solaris HC предлагается с классическим 6-диапазонным "автоматом" - от 2 670 000 рублей, полноприводные версии стоят от 2 799 000 рублей.

Ранее владельцы Solaris HC рассказали "РГ", почему выбрали кроссовер российской сборки. Модели Solaris производятся на заводе "АГР Холдинг" в Санкт-Петербурге (бывший Hyundai).