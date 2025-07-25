Красное и белое: первый обзор Mercedes-Maybach SL 680

Надоели бесконечные китайские кроссоверы? Соскучились по немецкому автопрому? Пожалуйста: мы побывали на российской премьере родстера Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series и даже имели честь к нему прикоснуться.

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Минус два места

Автомобиль дебютировал в августе 2024 года на знаменитом конкурсе элегантности в калифорнийском Монтерее, а теперь, без малого год спустя, он добрался и до Москвы – официальный дебют роскошного родстера состоялся силами мерседесовского дилера «МБ Рус». Это уже не первая модель со складной крышей в новейшей истории Майбаха, однако первая и пока единственная всего с двумя посадочными местами.

В 2016 году было выпущено 300 кабриолетов Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, а годом позже, в 2017 году, немцы построили 99 внедорожников Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Новый родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series лишён искусственных ограничений тиража – он выпускается серийно, так что машин хватит всем желающим. Вернее, тем, кто может себе его позволить, но о ценах – в конце, на десерт.

Автомобиль предлагается в двух цветовых схемах – красной Red Ambience и белой White Ambience. В первом случае кузов родстера окрашен в комбинацию гранатового металлика и чёрного обсидиана, во втором – белого опала и чёрного металлика. Нет, конечно, можно выбрать буквально любой оттенок кузова, но это уже будет спецзаказ, который явно обойдётся недёшево.

Гламур и китч

Дизайн современных Майбахов больше напоминает безвкусные поделки ателье Mansory, и SL 680, увы, исключением не стал – количество хрома на кузове бесконечно превышает все грани разумного, а букв М здесь, кажется, больше, чем звёзд на ночном небе. Спортивного вида бамперы утяжелены блестящими толстыми скобками, а массивная хромированная решётка радиатора ещё и подсвечивается по периметру. Как и слово Maybach в её верхней части – на тот случай, если кто-то вдруг не заметил тысячи эмблем, разбросанных по капоту и крыше автомобиля.

Апофеоз китча – классический хромированный прицел с трёхлучевой звездой, который нужен здесь, как зонт на подводной лодке. А чтобы его точно все заметили, капот украшен хромированной полосой посередине – как на Hongqi. А мы ещё ругали китайцев за неумение вовремя остановиться… По сравнению с этим Майбахом любой автомобиль из Поднебесной покажется образцом сдержанной элегантности и хорошего вкуса.

Новинка построена на базе Mercedes-AMG SL нынешнего поколения R232, однако если исходная модель является четырёхместным кабриолетом, то версия от Mercedes-Maybach – это двухместный родстер. Куда исчезли задние кресла? Вместо них остался лишь дополнительный отсек для багажа, куда можно бросить пару сумок.

По сути, это всего лишь полка, лишённая какой-либо крышки или хотя бы шторки. Вдобавок она обтянута отнюдь не ковролином, а той же тончайшей белой кожей наппа, что и весь салон. Сверху отсек накрыт дополнительным обтекателем, улучшающим аэродинамику. Посередине есть небольшое вертикальное стекло. Основной багажник невелик – 240 литров с поднятой крышей и 213 литров – с опущенной.

Руками не трогать

В остальном же интерьеры SL от AMG и SL от Maybach идентичны. Отличия – в незначительных деталях вроде накладок порогов, шильдиков с названием бренда на спинках кресел и немного иной графике панели приборов и мультимедийной системы. Как можно догадаться, туда щедро насыпали логотипов Майбаха. Нежную кожу кресел можно было аккуратно потрогать, а вот садиться в них не дозволялось никому – за этим строго следили сотрудники дилера, с ухмылкой рекомендуя сначала приобрести такую машину, а уже потом растягивать своей пятой точкой нежную кожу обивки. Оставим это на их совести.

По технике у автомобилей есть лишь одно принципиальное отличие: на Майбахе вместо скорострельной коробки передач AMG Speedshift MCT 9G с мокрым многодисковым сцеплением установлен классический 9-ступенчатый автомат 9G-Tronic с гидротрансформатором. Да, он переключает передачи чуть медленнее, зато делает это куда более плавно – суетиться на SL 680 как-то не комильфо. Вдогонку заменили опоры двигателя, а подвеску сделали ещё мягче.

Под капотом Mercedes-Maybach SL 680 прячется тот же 4,0-литровый битурбомотор V8 с индексом М177, что у кабриолета Mercedes-AMG SL 63. Прежней осталась и мощность (585 л.с.), и крутящий момент (800 Н·м), но при этом Майбах стал медленнее как в разгоне до сотни (4,1 секунды вместо 3,6), так и в максимальной скорости (260 км/ч вместо 315). Виной тому не только гидромеханический автомат и тонна хромированной мишуры, но и лишние килограммы дополнительной шумоизоляции.

Много миллионов

Стоимость Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series в России официально не объявляли, но известно, что она лежит в диапазоне от 47 до 50 миллионов рублей. Причём едва ли это смущает потенциальных покупателей, поскольку сотрудники отдела продаж дилерского центра успели похвастаться, что белый экземпляр уже нашёл своего владельца. Если брать в расчёт европейские цены, то Майбах изрядно дороже исходного SL 63 – 248 000 евро против 187 000.

Тем временем на популярных сайтах бесплатных объявлений уже можно обнаружить один красный экземпляр SL 680 в наличии – он стоит 40,5 миллиона рублей, а также пять предложений в статусе «под заказ» – цены на такие варианты стартуют с 39 миллионов рублей.