Hyundai идет в РФ через Казахстан: корейские авто вновь появились в России

В контексте неоднократно описанных процессов, происходящих в кулуарах российских представительств корейских компаний, можно с уверенностью констатировать наличие пускай все еще не очень публичной, но весьма активной подготовки к возвращению на отечественный рынок.

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По информации портала "Автовзгляд", совсем недавно данное предположение подтвердилось в одном из дилерских центров в Москве. Туда начали поступать новые автомобили известных и популярных марок.

В настоящее время в шоу-румах дилерских центров по всей России наблюдается любопытная тенденция. Несмотря на вывески и логотипы китайских марок, в стенах автосалонов можно встретить продукцию других производителей.

Так, у одного из дистрибьюторов марки Exeed в Москве из трех представленных моделей две оказались велосипедами. Оставшаяся часть экспозиции состоит из десятка легковушек европейских, американских, японских и корейских брендов.

Особое внимание специалистов портала привлек новый кроссовер Hyundai Santa Fe. Он отличался не только впечатляющим внешним дизайном и добротной отделкой интерьера, но и идентификационной табличкой Hyundai Trans Kazakhstan, которая недвусмысленно намекает на происхождения машины.

Основываясь на этом, вполне возможно предположить, что на первых порах в нашей стране будут реализовываться корейская продукция, собранная на предприятиях в Алма-Ате. Можно и с определенной долей уверенности спрогнозировать модельный ряд, который будет представлен на российском рынке.

Так, на данный момент с конвейеров в Казахстане сходят такие машины, как Elantra и Sonata, а также кроссоверы Mufasa, Tucson, Palisade и Santa Fe. Кроме того, производятся минивэны Custin и Staria. Стоимость автомобилей варьируется от 1 576 000 рублей за Elantra до 4 423 525 рублей за Palisade. Цена Santa Fe начинается от 2 939 675 рублей. Следует учитывать, что данные прайс-листы актуальны для Казахстана, но не для России.

С одной стороны, обе страны входят в единый таможенный союз, как и Беларусь. Это означает, что дополнительных сборов и платежей не должно быть. Но это не совсем так. Новоиспеченному владельцу в любом случае необходимо будет заплатить утилизационный сбор. И если для частных лиц, ввозящих машину для личных нужд, он абсолютно "безболезненный" и варьируется от 3400 до 5200 рублей, то в случае с юридическими лицами и перепродавцами эта стоимость вырастает в десятки, а то и сотни раз.

В случае с Santa Fe, двигатель которого имеет объём 2,5 литра, он обойдётся в 1 875 400 рублей. Поэтому российские автосалоны на этом фоне автоматически увеличивают стоимость кроссовера до 5-6 миллионов рублей.

Нехитрый математический подсчёт подсказывает, что разница почти в два раза скорее отпугнет даже преданных фанатов марки. И в условиях, когда китайские компании в погоне за клиентом предлагают скидки до 1,5 млн рублей, ожидать очередей за корейскими машинами вряд ли стоит.

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