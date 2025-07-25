Губернатор Калужской области анонсировал начало выпуска Tenet

Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал в своем Telegram-канале начало выпуска автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге и рассказал о ходе подготовки производства.

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»«В ближайшее время, выполняя наши договорённости, предприятие должно приступить к запуску серийного производства автомобилей Tenet», — написал Шапша.

Губернатор отметил, что завод завершил очередной этап подготовки производства — подготовку окрасочного цеха, оборудование в котором адаптировано под особенности автомобиля с учетом климатических условий в России. Также на заводе завершена подготовка сварочного цеха, где прошла перепланировка под особенности кузовов автомобилей Tenet. Оборудование для сварки автоматизировано на 90%, уточнил губернатор.

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