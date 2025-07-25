Секретный прототип Bugatti Veyron имеет 18 цилиндров и круглые фары

© Carakoom

Bugatti Veyron стал поворотным моментом для всей автомобильной индустрии. После того как концерн VW приобрёл права на бренд Bugatti, он поставил перед собой цель создать один из самых выдающихся суперкаров в истории — и самый быстрый серийный автомобиль своего времени.

Но на пути к Veyron компания рассматривала и другие варианты того, каким он мог бы быть.

В преддверии выхода Veyron Bugatti представила несколько концепт-каров, в том числе 18/3 Chiron и 18/4 Veyron. Некоторые из них были показаны публике, но один малоизвестный предшественник серийной модели оставался засекреченным на протяжении многих лет.

Речь идёт о концепте, созданном Вальтером де Сильвой в 1999 году, хотя широкой публике он стал известен только в 2009 году, когда итальянский журнал Quattroruote опубликовал его фотографии.

В отличие от других шоу-каров, этот прототип не демонстрировался на автосалонах и долгое время оставался внутренним проектом компании.

Несмотря на то, что его не взяли за основу серийного Veyron, в дизайне угадываются фирменные черты Bugatti: овальная интерпретация подковообразной решётки радиатора и характерная боковая линия в форме буквы C, позднее использованная в Veyron, Chiron и Tourbillon.

Ярко-синий цвет кузова подчёркивает образ «жука» — отсылка к прозвищу Bugatti.

Оценить, хорошо это или плохо — вопрос вкуса. По сравнению с серийным Veyron, фары и задние фонари у концепта выглядят слишком простыми. Тем не менее отдельные элементы кормы, включая крышку моторного отсека и крупную центральную выхлопную трубу, повлияли на дизайн будущей модели.

Как и концепт 18/3 Chiron, этот автомобиль был построен вокруг двигателя W18 объёмом 6,3 литра — три ряда по шесть цилиндров. Несмотря на всю техническую амбициозность, этот мотор не дошёл до производства, уступив место знаменитому W16 с четырьмя турбинами и отдачей от 987 до 1183 л.с. в зависимости от версии.