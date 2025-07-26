Как дождь влияет на безопасность за рулем: важные предупреждения

Эксперт Хайцеэр перечислил основные опасности вождения автомобиля в дождь.

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В условиях сильных дождей водителям следует опасаться аквапланирования и гидроудара, рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Аквапланирование представляет собой опасный процесс, при котором шины теряют сцепление с дорогой из-за слоя воды, образовавшегося на ее поверхности. В условиях сильного дождя многие водители продолжают двигаться, не замечая водяных колей. В результате контроль над автомобилем может быть утрачен. Даже мелкая лужа в несколько сантиметров может сделать машину неуправляемой», – отметил эксперт.

Дождь также значительно ухудшает видимость. Работают стеклоочистители, что отвлекает водителей и может дезориентировать их, увеличивая риск ДТП.

Курение в машине добавляет еще одну опасность: дым от сигарет образует на стеклах пленку, которая в дождь быстро покрывается влагой, что приводит к внутреннему запотеванию.

Существуют и риски, связанные с глубокими лужами, которые могут затопить подкапотное пространство – это может вызвать гидроудар двигателя, что ведет к затратному ремонту. Полная остановка автомобиля также возможна при попадании влаги на электрические соединения.

«Если через салон автомобиля попадет большое количество воды, это может вызвать окисление контактов и сбой в работе электрических систем. Чтобы избежать таких проблем, придется разобрать машину и высушить её в специальной камере», – добавил Хайцеэр.

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