Как подготовить машину к длительному простою

Автовладельцам иногда приходится оставлять свои машины без присмотра на несколько недель или месяцев. В таких случаях важно заранее позаботиться о подготовке транспортного средства к долгой парковке.

© Волгоградская правда

В первую очередь следует заправить полный топливный бак. Это поможет избежать образования конденсата и защитит систему от коррозии, отметил технический директор сети автосервисов Fit Service. Также следует подготовить аккумулятор. Старая батарея разрядится из-за долгого отсутствия подзарядки, поэтому ее придется отсоединить от машины. Однако нужно понимать, что в этом случае не будет работать автосигнализация.

В этой связи эксперт рекомендует позаботиться о безопасной стоянке автомобиля. В этом поможет личное парковочное место на подземном паркинге, платная и охраняемая стоянка или другое место под наблюдением.

Если машину планируется оставить около подъезда многоквартирного дома, то лучше всего позаботиться о надежной батарее, чтобы автомобиль оставался с включенной сигнализацией. Также стоит оставить второй ключ от автомобиля у родственников и ближайших друзей. Они смогут отреагировать на сигналы о происшествии с транспортным средством.

Важно не забывать о проверке окон и дверей – они должны быть плотно закрыты. Можно накрыть автомобиль чехлом для защиты кузова от солнца и грязи.

Обязательно заберите из машины вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Не рекомендуется оставлять в салоне в летний сезон предметы, которые могут стать лупой и вызвать пожар (очки, стеклянные бутылки с водой). Различные баллончики под давлением и зажигалки также особенно опасны.