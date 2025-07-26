Автоэксперт предупредил о недовольстве из-за новой нормы о спецсигналах в ПДД

Новое правило в ПДД о спецсигналах вызовет негодование у водителей, сообщил в интервью «Ленте.ру» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали», — отметил Похмелкин.

По его словам, новое правило может запутать людей, не все сразу воспримут эту норму, что повлечет многочисленные штрафы.

С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Речь идет о персональном транспорте, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу, придется заплатить 7,5 тыс. рублей. Юристы и правозащитники в беседе с «Газетой.Ru» осудили эту инициативу.

Незадолго до этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.