Россиянам рассказали о штрафах за ремонт машины на даче

Ремонтировать автомобиль на дачном участке можно не всегда — некоторые действия могут привести к штрафам. Как объяснил юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм», замена масла или тормозной жидкости на даче запрещена: при утечке эти вещества загрязняют почву, что подпадает под статью 8.6 КоАП (штраф 3–5 тыс. руб.).

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Еще один риск — нарушение закона о тишине. Например, в Подмосковье использование шумных инструментов (шлифмашинки, дрели) в неположенное время карается штрафом 1–3 тыс. руб., а при повторном нарушении сумма увеличивается.

Серьезные последствия ждут тех, кто организует на участке мини-СТО или мойку. По статье 8.8 КоАП штраф составит 0,5–1% от кадастровой стоимости земли (минимум 10 тыс. руб.), а если она не определена — 10–20 тыс. руб.

Безопасны только мелкие работы: подкачка шин, замена дворников или зеркал, ремонт бардачка. Главное — не шуметь и не допускать утечки технических жидкостей.