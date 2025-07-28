Belgee X50: владельцы оценили «белорусского китайца»

Многие владельцы положительно отзываются о внешнем виде, управляемости и динамике автомобиля. Пользователь Дмитрий отметил расход топлива в 9–10 л в городском цикле, адекватную динамику и качественные материалы салона. При этом он обратил внимание на высокую стоимость сервисного обслуживания — техобслуживание 2-го уровня у официального дилера обошлось ему в 16 тыс. руб. вместо стандартных 25 тыс. благодаря самостоятельной закупке расходников.

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Пользователь Раиль сообщил о среднем расходе 8,9 л и пожаловался на низкую чувствительность сенсорного экрана мультимедийной системы.

Владелец Иван, проехавший на Belgee X50 почти 4000 км за 10 месяцев, назвал модель надёжной, но выразил недовольство системой климат-контроля и стоимостью официального обслуживания.

Игорь, владелец автомобиля с большим опытом эксплуатации иностранных моделей, сообщил о слабом качестве лобового стекла, покрывшегося сколами после одной зимы.

Пользователь под ником Grosha высказал претензии к тормозной системе, которую он считает слишком слабой для городского трафика, а также отметил недостаточную шумоизоляцию и грубый пластик в салоне. По его словам, это создаёт акустический дискомфорт во время движения.

Еще один пользователь Игорь, отметив удобную посадку и эргономику салона, подчеркнул, что модель была разработана с учётом пользователей невысокого роста. Среди замечаний — короткий подлокотник и неудобное расположение кнопок стеклоподъёмников, сообщает издание quto.ru.

Ранее число дилерских договоров в России сократилось на 4%.

Также в России изменились правила проезда спецтранспорта.