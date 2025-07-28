Почему у International Harvester кабина откидывалась вбок

В 1930-е — 1940-е годы грузовики с кабиной над двигателем активно развивись: размещение кабины над двигателем позволяло сократить длину тягача и увеличить полезную длину платформы при строгих ограничениях на общую длину автопоездов.

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Однако главным недостатком считалась плохая доступность двигателя — поэтому инженеры начали прорабатывать решения вроде откидываемых кабин.

Стандартные конструкции с откидывающимися вперёд кабинами, как у большинства современных грузовиков, были описаны ещё в 1939 году, но International Harvester решил пойти дальше.

В 1941 году дизайнерский отдел компании подал патентную заявку на новую конструкцию кабины, которая должна была не наклоняться вперед, а откидываться вбок.

Кабина откидывалась при помощи гидравлического цилиндра, а сама конструкция получила название «flip cab».

Сначала сделали деревянный масштабный макет, на основе которого изготовили полноразмерный прототип.

Однако проект так и остался на экспериментальной стадии и не дошёл до серийного производства.

В 1941 году International Harvester вывел на рынок серийный грузовик K‑Series COE: целое семейство, включающее несколько моделей разной грузоподъёмности.

Но эти грузовики получили стандартную откидываемую вперёд кабину, как у многих современных грузовиков.