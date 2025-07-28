Эксперт раскрыл главные угрозы для летних шин

Специалист по автомобильной резине Николай Погуляев из сервиса FIT SERVICE перечислил основные факторы, сокращающие срок службы летних покрышек в жаркий сезон.

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Первой проблемой эксперт называет несоответствующее давление. Шины с недостаточным давлением изнашиваются по краям, а перекачанные – в центральной части. Рекомендуется проводить проверку каждые 14 дней.

Значительный перегруз транспортного средства вызывает перегрев и повреждение структуры покрышек. Важно соблюдать предельные значения нагрузки, обозначенные на боковине шины.

Агрессивная манера вождения с резкими ускорениями и экстренными торможениями в условиях высоких температур существенно уменьшает ресурс резины. Плавный стиль езды продлевает жизнь покрышкам.

Некорректные условия хранения – воздействие прямых солнечных лучей или повышенной влажности – приводят к растрескиванию и ухудшению эксплуатационных характеристик резиновой смеси.

Выбор неподходящего типа резины для конкретных условий эксплуатации завершает список основных ошибок. Внедорожные покрышки быстро изнашиваются на асфальте, тогда как городские легко повреждаются при выезде на пересеченную местность.