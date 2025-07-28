Акцент на водителях старше 60: какие изменения могут быть

Изменить механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортом предлагают в МВД. «Вечерняя Москва» узнала, какие изменения могут ждать возрастных автолюбителей.

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Не так давно МВД выпустило «Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», в которой сделали акцент в том числе на водителях старше 60 лет. По данным министерства, с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине автолюбителей этой возрастной категории увеличилось на 25 процентов, число погибших — на 33 процента, а пострадавших — на 22. В связи с этим в документе сделан акцент на необходимость адаптации инфраструктуры, транспорта и правил допуска к вождению для граждан пожилого возраста. Но конкретные предложения в нем не обозначены...

Притянуто за уши

Ни о каком запрете на вождение автомобиля из-за возраста выше 60 лет речи быть не может, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто.

— Нигде в мире таких дискриминационных мер нет. В ряде стран автомобилисты старше 70 должны чаще проходить медкомиссию: не раз в 10, а раз в пять лет. И сама процедура для пожилых людей более строгая, чем для молодежи, потому что с возрастом у человека появляются разные заболевания, — отмечает автоэксперт. — В этих странах выпускают рекомендации, что водить машину, если вам больше 70 лет, не стоит. Но на этом все: никаких других мер нет.

Моржаретто также отметил, что статистические данные, указанные в выпущенном документе, относительные: то есть отражают динамику изменений за последние семь лет. А вот абсолютные цифры говорят о том, что возрастные водители не самые опасные участники дорожного движения.

— Я ради любопытства ознакомился с отчетом об аварийности за 2024 год от Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Да, там есть глава о том, что количество ДТП с участием возрастных водителей увеличилось. Однако там речь идет об автолюбителях старше 70 лет, — рассказывает Моржаретто. — И я обратил внимание, что доля таких аварий в общем списке — всего 3,5 процента. В то же время четверть ДТП с пострадавшими приходится на долю водителей 30–40 лет и стажем вождения примерно 10 лет. Может, стоило бы обратить внимание на эту категорию? Создать для них дополнительные образовательные программы, например?

Современные технологии нам в помощь

Своим опытом продления водительского удостоверения и прохождения для этого медкомиссии с «ВМ» поделился врач-терапевт Андрей Звонков.

— Мне 65 лет. Вся процедура медосмотра заняла у меня от силы полчаса. Можно ли полностью обследовать человека за это время? Конечно нет, — считает врач.

Звонков обратил внимание на систему электронных медицинских карт, которыми сегодня активно пользуются в поликлинике. Ведь их вполне можно назвать полноценным паспортом здоровья человека.

— Удобно было бы, если бы осмотр у всех врачей для получения водительских прав можно было пройти только в государственной поликлинике, а не в отдельной конторе, где это делают за отдельные деньги. Тогда данные из медкарты дали бы врачам более полное представление о здоровье человека. А то сегодня эта процедура больше похожа на фикцию, чем на реальное обследование, — отмечает Звонков. Немаловажная проблема возрастных водителей — плохое зрение. Во многих случаях оно не становится препятствием для получения или продления прав: однако в документе ставится пометка, что управлять транспортным средством человек может только в очках или контактных линзах.

— Но ведь сегодня есть и другие способы хорошо видеть. Например, человек мог сделать лазерную коррекцию. Или, может, он носит ночные линзы, за счет чего хорошо видит днем без дополнительных приборов. Как сотрудникам ГАИ понять, что человек за рулем действительно хорошо видит, а не просто забыл очки дома и пытается оправдаться? На мой взгляд, можно разработать какую-нибудь систему упрощенного осмотра, как сегодня водителей проверяют на алкогольное опьянение, — делится предложениями врач.

Звонков также напомнил, что современные технологии позволяют оснастить автомобили мониторинговыми системами, отслеживающими, насколько человек следит за дорогой и не отвлекается. Внедрение таких технологий в большинство автомобилей, по мнению врача, тоже поспособствовали улучшению дорожной ситуации.

Нужно учесть нюансы

Конечно, у государства есть возможности реализовать любую инициативу. Но самой простой и логичной из них будет введение дополнительных медицинских обследований для водителей старше 60 лет, считает адвокат Екатерина Кочина.

— Достаточное количество возрастных заболеваний имеют особенность прогрессировать довольно быстро. Мне кажется, было бы оптимальным решением, если бы водители этой возрастной категории проходили обследование, например, раз в год, — отмечает юрист.

Обязательное внедрение мониторинговых систем, по мнению адвоката, лишь частично решит проблему — они подействуют только на ответственных граждан.

— Но отключить их сегодня можно нажатием трех кнопок, — уточняет Кочина. — А если эту функцию убрать в принципе, люди могут осознанно игнорировать предупреждающие сигналы. Так что в корне это может и не изменить ситуацию.

К тому же внедрение этих систем точно приведет к подорожанию транспортных средств, которые сегодня и так стоят недешево. А если авто будет не только уведомлять водителя о нарушении, но и самостоятельно выруливать из потока при игнорировании сигналов — цена машины взлетит до небес.

— Хочу обратить внимание, что сотрудники ГАИ останавливают машины гораздо реже, чем раньше, благодаря огромному количеству устройств, отслеживающих нарушения, — добавляет Кочина. — Останавливают обычно в том случае, если есть какие-то подозрения в нарушении. Дать возможность сотрудникам проводить дополнительные осмотры прямо на дороге — идея, которая, в принципе, имеет место быть. Однако ее нужно будет дорабатывать: вот выяснили, что у человека нет очков, хотя они должны быть. Дальше что, какие действия? Так что все меры, которые могут быть введены, нужно тщательно оценить.

Справки

Каких врачей нужно пройти для получения водительских прав:

офтальмолог,психиатр,психиатр-нарколог,терапевт,невролог (иногда).

ДТП в цифрах

В 2024 году сотрудники Научного центра БДД МВД России зафиксировали снижение основных показателей дорожно-транспортной аварийности. Количество ДТП снизилось на 0,3 процента, число погибших в них — на 0,7 процента, раненых — на 1 процент. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что с начала 2025 года в Москве зафиксирован 1221 случай наезда на пешеходов, что на 11,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине. Теперь в правила дорожного движения внесено понятие «детская удерживающая система» — конструкция для перевозки детей в салоне авто, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Какие устройства теперь можно использовать, а какие попали под запрет, разбиралась «Вечерняя Москва».