Битва за безопасность: как решить проблему старых автомобилей в России

По данным Автостата, средний срок эксплуатации автомобилей на дорогах России в этом году перешагнул отметку в 14 лет. С каждым годом владельцам все сложнее поддерживать в исправном состоянии такие возрастные авто. Купить новую машину сегодня может себе позволить не каждый. Поэтому задача авторынка - развитие эффективной системы оценки состояния каждого авто "в возрасте" и разработка гарантийных мер для тех, кто хочет купить машину с пробегом.

© Российская Газета

Ресурс выработан

Сегодня ни один закон не устанавливает предельный срок эксплуатации легкового автомобиля. Однако, как и любой технически сложный товар, автомобиль должен иметь период службы, предусмотренный Законом "О защите прав потребителей". Если производителем этот срок не определен, то претензии потребителя принимаются в течение десяти лет.

- Несмотря на то, что по общему правилу легковые автомобили, принадлежащие гражданам и использующиеся исключительно в личных целях, обязательному техосмотру не подлежат, тем не менее, требование о наличии диагностической карты при регистрации автомобиля в органах внутренних дел сохраняется, - уточняет кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско‑правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов. - Требование действует в отношении автомобилей старше 4 лет со дня их изготовления. Таким образом, в настоящее время формально контроль со стороны государства за техническим состоянием автомобилей старше 4 лет отсутствует. Однако нормативно-правовое регулирование процедуры регистрации автомобилей в органах ГИБДД не оставляет владельцам иного выбора, кроме как самостоятельно обеспечивать исправность своего авто и предоставлять органам внутренних дел соответствующее этому подтверждение.

Большинство автопроизводителей заявляют ресурс авто с момента продаж в пределах 6-10 лет или около 150 тысяч км пробега. За пределами этих временных отрезков общие затраты на содержание автомобиля могут достичь 80-100% от первоначальной стоимости, а стоимость крупного ремонта может достигать 50% и более от остаточной стоимости машины. Дальнейшая эксплуатация теряет экономическую целесообразность - на старой машине ездят потому, что альтернативы нет.

Лотерея 8 из 10

Высокие цены на новые автомобили, дорогие банковские кредиты - все это привело к тому, что продажи резко снижаются. По итогам первого полугодия текущего года, согласно данным Минпромторга, падение составило 28% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), при нынешних темпах реализации новых автомобилей, через пять лет 80 % от общего числа эксплуатируемых машин будут старше 10 лет. А половина личных транспортных средств - старше 20 лет. Таким образом, повышается вероятность ситуации, когда на российских дорогах будет использоваться техника, работающая с исчерпанным ресурсом и нулевым запасом прочности.

Статистика продаж автомобилей, уже бывших в употреблении, свидетельствует: Россия - страна возрастного автопарка. Так, по данным экспертов, в апреле 2025 года самой популярной моделью на вторичном рынке вновь стал ВАЗ-2107. Этот автомобиль снят с производства в Тольятти в 2011 году, в Ижевске - в 2012-м. Даже самым "молодым" экземплярам сегодня более десяти лет, а многим - все двадцать или тридцать. Конструктивный ресурс двигателя этой модели - 150-250 тыс. км, что при среднем пробеге в 15-25 тыс. км в год означает предельную выработку ресурса за 10-15 лет. Значительная часть таких машин давно превратилась в "конструкторы" из взаимозаменяемых деталей.

Для многих граждан покупка нового автомобиля вместо старого оказывается сложной задачей. Чаще всего выбор падает на подержанную, но более свежую по возрасту машину. Тем не менее, даже такой подход не гарантирует снижения рисков на дороге и не помогает сэкономить. По данным ГАИ, техническое состояние авто редко указывается как причина аварий, однако эксперты считают, что за формулировкой "не справился с управлением" нередко скрываются неисправности - от изношенных тормозов и подвески до отказа рулевого механизма.

Согласно данным "Автостата", в этом году россияне стали чаще ремонтировать проводку и менять аккумуляторы. Наибольшим спросом пользуется ремонт тормозной системы, рулевого управления и топливной аппаратуры, а также калибровка электроники и перепрошивка блоков управления. За год на 25% увеличилось число обращений по ремонту кондиционеров. Кроме того, заметно вырос спрос на плановое ТО, замену масел, фильтров и диагностику всех систем автомобиля. Эксперты отмечают рост рынка автосервисов из-за увеличения спроса, в том числе вызванного старением автопарка.

- Для собственника вопрос "старого автомобиля" всегда упирается в кошелёк, - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. - Но, если машине больше десяти лет, вероятность отказа ключевых систем - тормозов, рулевого управления - растёт экспоненциально. Поэтому именно в этом возрасте авто должно проходить ежегодный контроль в авторизованных сервисах, а не в гаражах у знакомого механика.

Автоэксперт Иван Волин отмечает: от эксплуатации старых машин страдает и экология. Отработанные газы загрязняют воздух, использованное масло из-за протечек попадает в воду и почву, изношенные шины провоцируют повышенное пылеотделение. Все это сказывается на здоровье людей, увеличивая риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за автохлама, оставленного во дворах, могут пострадать дети.

Проблему стареющего автопарка невозможно решить одномоментно, но ее последствия можно смягчить. Ранее Минпромторг предлагал ограничить срок эксплуатации легковых автомобилей - в том числе и с целью поддержки отечественного автопрома. Мировой опыт показывает, что начинать можно с более мягких мер, в том числе, с введения экологических ограничений или дополнительного технического контроля за старыми авто.

Вернуть гарантию

Не самым тривиальным, но работающим решением для работы со стареющим автопарком становится организованная продажа подержанных авто. В развитых странах доля таких сделок через официальных дилеров значительно выше, чем в России. Регуляторные требования играют здесь ключевую роль: только дилеры могут обеспечить полноценную предпродажную сертификацию, проверку истории эксплуатации и технического состояния, а также юридическую чистоту сделок. Это не только повышает доверие покупателей, но и делает официальные площадки более привлекательными на фоне частного рынка.

- Дилеры, в свою очередь, могут стать фильтром, через который на рынок будут попадать только технически исправные подержанные машины, - добавляет Олег Чередниченко. - При грамотной господдержке для хозяев "возрастных" авто можно предусмотреть льготные тарифы на диагностику и утилизацию, чтобы у людей был выбор между ремонтом "на коленке" и цивилизованным сервисом.

С коллегой согласен и Никита Козинец, к. ю. н., доцент МГПУ, руководитель образовательной программы "Цифровое и потребительское право". Во-первых, у дилеров, как правило, работают механики, прошедшие специальное обучение по обслуживанию конкретных марок автомобилей. Знание тонкостей и нюансов способствует более оперативному выявлению проблем и устранению поломок до того, как они приведут к аварии. Во‑вторых, гарантия на работы и детали избавляет от рисков дорогостоящего ремонта. В‑третьих, дилерский сервис обеспечивает удобство владельцу - от онлайн‑записи до возможности взять подменное авто, если ремонт затягивается.

- Принудительно пересадить россиян на новые автомобили невозможно, но есть попытки со стороны государства использовать экономические стимулы, - считает Вадим Ковригин, доцент института экономики, управления и права МГПУ. - Например, в соответствии с программой утилизации автомобилей производители и дилеры получают субсидии, если клиент сдаёт старую машину в утиль и берёт новую отечественную. Это решение можно масштабировать, расширив список бенефициаров и добавив "экологический" коэффициент: чем чище будущий парк, тем выше поддержка.

Для России вопрос дальнейшей судьбы стареющего автопарка - не только тема для отраслевых дискуссий, но и важная часть государственной политики в сфере безопасности и качества жизни граждан. Помочь в решении этой проблемы могли бы дилерские центры, которые пока никак не задействованы. Однако для этого необходимы экономические механизмы, которые позволят повысить контроль над качеством продаваемых подержанных автомобилей.