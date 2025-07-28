В Латинской Америке начались продажи «Патриотов», собранных на Кубе

Кубинские «Патриоты» адаптированы к местным условиям. У них усиленная подвеска, доработанная система охлаждения и специальная антикоррозийная обработка кузова, учитывающая тропический климат. Внешне авто похожи на российские аналоги, но есть отличия в шильдиках и некоторых элементах отделки интерьера.

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Под капотом у «Патриотов» установлен двигатель объемом 2,7 литра, который развивает мощность 135 л.с. Он работает в паре с 5-ступенчатой механикой и системой полного привода.

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