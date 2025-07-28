Автомобильные приметы: что нужно знать каждому водителю

Большинство водителей соблюдают хотя бы одну личную примету за рулем

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Водительская культура в России, как и многие другие сферы, наполнена народными приметами. Некоторые из этих поверий передаются из поколения в поколение, другие появились недавно, но большинство водителей имеют хотя бы одну личную примету, которую обязательно соблюдают, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Например, считается, что если приобрести машину у успешного человека, это принесет удачу. Верят, что автомобиль «впитывает» энергетику своего владельца, и более ухоженный автомобиль у заботливого водителя реже ломается.

Среди примет также есть: «Обойди машину три раза, обмой и освяти». Примета неплохая: обход автомобиля дает возможность еще раз его осмотреть. Обливание водой связано с языческими традициями, а освещение транспортного средства – с христианскими, причем эту практику применяют многие.

Есть и несколько менее понятных поверий, таких как «Первым пассажиром не должна быть женщина» – здесь отсылка к древним традициям. Легенда утверждает, что если в машине обнаружен мелкий дефект, то серьезные поломки не грозят, так техника якобы уже «разрядила» свою негативную энергию.

Многие отказываются приобретать запчасти с авторазборок, особенно с автомобилей, побывавших в ДТП, так как полагают, что такие детали приносят беду.

Приметы касаются и поведения водителей. Например, «Не свисти и не считай деньги в машине» ассоциируется с финансовыми потерями.

Еще одна народная мудрость – «Выбросил мусор из окна – жди беды». Эта примета служит не только для напоминания о правилах экологии, но и о том, что важно поддерживать чистоту на дорогах.

Многие водители размещают в своих авто амулеты: иконы, фигурки и подвески. Психологи считают, что если талисманы снижают тревожность и повышают концентрацию, в этом уже есть польза.

В целом, любые действия, которые заставляют водителя быть сосредоточенным и внимательным, полезны. Но важно помнить, что настоящая защита на дороге заключается в опыте, дисциплине и здравом смысле.