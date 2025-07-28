В Пермском крае приставы арестовали более 500 автомобилей должников

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В Пермском крае судебные приставы рассказали об итогах работы за первые полгода текущего года. В рамках исполнительного производства за это время было арестовано 508 автомобилей.

В Пермском крае приставы арестовали более 500 автомобилей на сумму 275 млн рублей

Пресс-служба, источник: ГУ ФССП Пермского края

В Пермском крае судебные приставы в рамках исполнительных производств арестовали 508 автомобилей должников.

При этом арест на 94 автомобиля был наложен несмотря на попытки владельцев спрятать их.

Общая стоимость машин составила 275 млн рублей, сообщает «Про Пермь» со ссылкой на ведомство.

Самым дорогостоящим автомобилем оказался Mercedes-Benz GLS. Его стоимость оценивается в 10млн рублей.

Также под арестом оказались BMW X6 за 4 млн и грузовик RENAULT MASTER по цене 3,5 млн рублей. При этом дороже всего на торгах удалось продать LADA VESTA за 818 тыс. рублей и Volkswagen Polo за 406 тыс. рублей.

В общей сложности на данный момент реализовано 191 авто стоимостью около 81 млн рублей.

Еще 36 автомобилей, которые не получилось продать на торгах, были переданы в счет погашения долга.